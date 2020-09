Benevento: è fatta per Iago Falque. Idea Palacios e Fausto Vera

Si avvicina il debutto in campionato di sabato contro la Sampdoria ed il Benevento di Pippo Inzaghi non vuole farsi trovare impreparato. Nella giornata di ieri il club campano ha infatti praticamente chiuso l’operazione che porta nel Sannio il trequartista del Torino Iago Falque.

Lo spagnolo ex Roma è rientrato al Toro dopo il prestito di 6 mesi al Genoa e dopo il colloquio avuto con il tecnico dei granata Giampaolo ha capito di non rientrare più nei piani del mister. Ecco perchè la società ed il trequartista hanno deciso di dare uno stop al loro legame.

La destinazione scelta è Benevento, con il DS dei sanniti Pasquale Foggia che ha da tempo messo Iago Falque in cima alla lista dei calciatori da portare nel Sannio.

Iago Falque arriva alla corte di Pippo Inzaghi con la formula del prestito secco.

Il club di Oreste Vigorito non si ferma qui però. Secondo indiscrezione il club giallo-rosso avrebbe infatti messo nel mirino due giovani calciatore del campionato argentino. Si tratta del mediano classe 2000 Fausto Vera, attualmente in forza all’Argentinos Junior, e del trequartista classe 2002 Julian Palacios di proprietà del San Lorenzo. Entrambi i calciatori hanno una valutazione non inferiore ai 7 milioni.

Il Benevento punta a stupire tutti.

