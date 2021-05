Dove vedere Benevento-Cagliari in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 9-5-2021

Dove vedere Benevento Cagliari, match della 35° Giornata di Serie A, domenica 9 maggio alle 15:00. La partita Benevento-Cagliari sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport, Sky Calcio, Sky GO e Now TV.

La questione salvezza è ancora tutto da decidere. Al Crotone già retrocesso si aggiunge il Parma che ha perso nel posticipo di ieri contro il Torino e saluterà la Serie A. Resta solo un posto nella zona calda. Benevento e Cagliari distano di un solo punto. I sanniti vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Milan. Il girone di ritorno non è andato benissimo, a differenza di quello di è andata dove sono arrivati anche risultati importanti.

L’unica vittoria degna di nota del Benevento è stata quella di Torino contro la Juventus. Insieme a quella di Cagliari, si tratta dell’unico successo del 2021. Ben diverso l’umore del Cagliari. Dopo tre vittorie consecutive è arrivato anche un pareggio preziosissimo trovato nei minuti finali contro il Napoli. I sardi sono a 32 punti mentre i campani a 31 e la sfida di domenica potrebbe essere fondamentali per le sorti delle due squadre.

Ultime sulle formazioni di Benevento-Cagliari:

La squadra di Filippo Inzaghi scenderà in campo con un 4-3-2-1. A porta Montipò, davanti a lui la difesa formata dai centrali Caldirola e Glik e dai terzini Depaoli e Barba. Per il centrocampo possibile spazio per Ionita, affianco a Viola e Hetemaj. Per il reparto offensivo i due trequartisti Iago Falque ed Insigne alle spalle dell’unica punta Lapadula.

Il Cagliari risponde con un 3-5-2. Cragno a difendere i pali, la difesa a tre potrebbe prevedere Ceppitelli, Godin e Carboni. A centrocampo dovrebbero giocare i tre centrali Nandez, autore del gol a Napoli, Marin e Nainggolan. Sulle fasce, invece, potrebbero partire Zappa e Lykogiannis. Per l’attacco Leonardo Semplici si affida al duo Pavoletti-Joao Pedro.

Probabili formazioni di Benevento-Cagliari:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Iago Falque, Insigne; Lapadula.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

Come vedere Benevento-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Benevento-Cagliari

: Benevento-Cagliari Data : 9 maggio 2021

: 9 maggio 2021 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : Sky Sport HD

: Sky Sport HD Streaming: Sky GO (app) e NOW TV (app e sito)

La partita Benevento Cagliari, match della 35° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport HD per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Benevento Cagliari in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su Now TV al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Benevento-Cagliari:

È possibile ascoltare la radiocronaca di Benevento Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Benevento-Cagliari:

Sono in totale 3 i precedenti tra Benevento e Cagliari. Le vittorie sono 2 per i rossoblù e solamente una per gli Stregoni mentre non c’è stato nessun pareggio. I gol sono 4 per il Benevento e 5 per il Cagliari. L’ultimo precedente risale alla storica promozione del Benevento nella stagione 2017/18. Nell’incontro del 18 marzio 2018 a vincere fu il Cagliari per 2-1.

In vantaggio andarono i padroni di casa con Brignola. Negli ultimi minuti finali del secondo tempo ci fu la rimonta del Cagliari grazie alle reti di Pavoletti e Barella.

