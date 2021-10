Video gol-highlights Belgio-Francia 2-3: sintesi 07-10-2021

Video gol-highlights Belgio-Francia 2-3: Theo Hernandez ribalta il doppio vantaggio belga firmato Carrasco-Lukaku.

È la Francia la seconda finalista della Nations League 2021: in una delle partite più belle dell’anno, i ragazzi di Deschamps hanno ribaltato il Belgio di Lukaku e De Bruyne al minuto 90.

Ci ha pensato Theo Hernandez, con un sinistro al volo dal limite, ad infrangere i sogni di Courtois e compagni. Francia irriconoscibile nel primo tempo, e messa sotto dai gol di Carrasco e Lukaku.

Belgio troppo rinunciatario e impreciso nella ripresa, tanto da permettere ai campioni del mondo di rimontare sfruttando il loro immenso potenziale.

Ora sarà Francia-Spagna la gara decisiva per l’assegnazione di questa Nations League 2021. Belgio-Italia decreterà la terza e quarta classificata.

Sintesi di Belgio-Francia 2-3

Partita divertente e dai ritmi subito molto alti. Il Belgio affonda per primo con Lukaku sulla destra, che serve De Bruyne. Lloris si oppone al tiro del centrocampista.

La Francia risponde con una finezza di Pavard servito da Griezmann, ma la squadra di Martinez è decisamente più intraprendente nei primi minuti.

Ancora De Bruyne ci prova su scarico di Hazard, ma il suo tiro viene parato. Poi è Tielemans, con una conclusione che finisce alta, a portare i fiamminghi al tiro.

La Francia risponde con un’azione orchestrata sulla sinistra da Griezmann che porta al tiro Mbappé. Courtois è attento e para.

Sempre Mbappé prova a scappare a Denayer, che lo ferma in corner.

Il Belgio si mette a comandare il gioco attraverso una circolazione di palla che dà i suoi frutti: Carrasco porta avanti i suoi con un tiro sul primo palo, deviato da Koundè, dopo aver ricevuto da Hazard.

Il gol appare però viziato da un fallo di Witsel su Mbappé in avvio di azione. Siebert non rileva nulla.

Ci pensa Lukaku a mettere a tacere ogni polemica: suo il raddoppio che manda in tilt la Francia. De Bruyne lo serve sul filo del fuorigioco, l’ex Inter fa secco Lucas Hernandez e batte sul primo palo un colpevole Lloris.

Mbappé ci prova con un destro sull’esterno della rete, ma la Francia va sotto 2-0 all’intervallo.

In apertura di ripresa Pogba ha una chance, di testa, su calcio di punizione. Ma è ancora il Belgio a creare pericoli, con una girata di Lukaku, su cross di Castagne, parato da Lloris.

Mbappé accende la lampadina sulla destra e si beve Carrasco. “Cioccolatino” per Griezmann che si divora un gol a porta vuota.

Il Belgio si addormenta e la Francia colpisce con Benzema: altra invenzione di Mbappé tra due difensori, palla in mezzo per il centravanti del Real che, col sinistro, la gira nell’angolino basso alla destra di Courtois.

Tielemans regala palla a Mbappé che entra in area, e serve Griezmann. L’ex Barça viene messo giù proprio da Tielemans e l’arbitro fischia il penalty.

Dal dischetto è Mbappé a spiazzare Courtois e firmare il 2-2.

Il Belgio reagisce con un missile di De Bruyne dal limite, sul quale Lloris deve superarsi in angolo.

La Francia risponde con una doppia conclusione di Griezmann e Pogba, propiziata da Pavard, che trova due volte l’opposizione del muro belga.

I transalpini avrebbero ancora con un uno-due Benzema-Mbappé al limite dell’area. Il tiro di Kylian finisce fuori.

Sul ribaltamento di fronte, Carrasco mette in mezzo per Lukaku che buca la difesa avversaria, ma il VAR annulla per fuorigioco di “Big Rom”.

L’altalena di emozioni offre un ultimo sussulto, quello decisivo, al minuto 90: Teho Hernandez segna il classico gol della vittoria con un sinistro al volo che si insacca nell’angolino su respinta di Alderweireld.

On est en Finale de la Nations League après un match complètement fou (🇧🇪2-3🇫🇷) !!! 🔥🔥🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/UlMxMQ2Noq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2021

La Francia ribalta il Belgio e andrà a giocarsi la finale di Nations League contro la Spagna. Il Belgio, viceversa, sarà nostro avversario nella finale per il terzo/quarto posto.

Highlights e video gol Belgio-Francia 2-3

Il tabellino di Belgio-Francia 2-3

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne; Witsel, Tielemans (Vanaken 68′); Carrasco, De Bruyne, E. Hazard (Trossard 74′); Lukaku. Ct: Martinez. A disposizione: Mignolet, Casteels, Boyata, Lukebakyo, Foket, Theate, Vanaken, De Ketelaere, dendoncker, Trossard, Saelemaekers, Batshuay.

Francia (4-3-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot ( Tchouameni 76′), T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps. A disposizione: Costil, Maignan, Kimpempbe, Tchouameni, Martial, Diaby, Guendouzi, Upamekano, Veretout, Digne, Ben Yedder

Marcatori: 36′ Carrasco (B), 40′ Lukaku (B), 62′ Benzema (F), 67′ Mbappé (F, rigore), 90′ T. Hernandez (F)

Arbitro: Siebert (Ger)

Ammoniti: Vertonghen (B)

Eapulsi:

