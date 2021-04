Bayern Monaco-PSG Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-4-2021

All’Allianz Arena andrà in scena la riedizione della finale di Champions League dello scorso anno. I bavaresi vogliono bissare il successo dello scorso anno, ma i parigini hanno sete di vendetta.

L’urna, questa volta, è stata crudele.

Nei quarti di finale di Uefa Champions League, una tra due delle più grandi pretendenti al titolo, dovrà abbandonare il sogno di alzare la Coppa dalle grandi orecchie.

Bayern Monaco e Paris Saint Germain si ritrovano, solo sette mesi dopo la finalissima dello scorso anno, a scontrarsi in un doppio confronto pirotecnico che sa di conferma per una e di rivincita per l’altra.

Bastò il gol di Kingsley Coman, ai bavaresi, per festeggiare la vittoria del triplete dello scorso anno, nonostante un PSG ostinato che dimostrò di meritare la finale disputata.

Quest’anno, invece, non basteranno 90 minuti per risolvere il confronto tra tedeschi e francesi che, mercoledì 7 aprile, avranno modo di sfidarsi nel primo atto dei quarti di finale all’Allianz Arena.

Il Bayern si è dimostrato il solito carrarmato inespugnabile, non dando la minima speranza ne alle squadre del proprio girone, ne alla malcapitata Lazio, distrutta agli ottavi.

Il PSG, invece, ha avuto partite decisamente più complicate, ma si è dimostrata una squadra autoritaria e ricca di talento, dominando il doppio confronto contro il Barcellona.

La riedizione della scorsa finale, sarà anche il confronto tra Hans Dieter Flick e Mauricio Pochettino, due mister di grande spessore al quale è stato richiesto di imporsi nella coppa dalle grandi orecchie.

Dove vedere Bayern Monaco-PSG Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match dei quarti di finale di Champions League, tra il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick e il Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di mercoledì 7 aprile 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Allianz Arena sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della coppa delle grandi orecchie come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Bayern Monaco-PSG

I bavaresi dovranno fare a meno del bomber Robert Lewandowski, infortunato, ma possono contare su una formazione solida e imprevedibile.

Davanti ci sarà l’impiego di un attacco leggero con Gnabry prima punta, assistito da Sanè, Muller e Coman.

Pavard, Boateng, Alaba e Davies completeranno il quartetto difensivo davanti a Neuer; mentre Kimmich e Goretzka agiranno in mezzo al campo.

I parigini giocheranno con un modulo speculare, affidandosi a Moise Kean come unica punta. La trequarti sarà ricca di qualità con Mbappè, Di Maria e Neymar.

Keylor Navas sarà presente tra i pali, mentre Kehrer, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa formeranno la linea di difesa. Centrocampo molto solido composto da Gueye e Herrera.

Probabili formazioni di Bayern Monaco-PSG

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Gnabry.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Herrera; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean.

Precedenti e statistiche di Bayern Monaco-PSG

Era il 23 agosto 2020, quando Bayern vs PSG significava “finale di Champions League”. In quell’occasione la coppa andò ai bavaresi grazie al gol di Coman.

In 9 precedenti, non ci sono mai stati pareggi e solo una volta la squadra fuoricasa ha vinto. Il PSG ha battuto i rivali tedeschi 5 volte; i bavaresi hanno vinto 4 scontri diretti.

