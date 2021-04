Bayern Monaco: Nagelsmann il prescelto per la panchina. Ma il Lipsia fa muro

Il giovane allenatore tedesco, appena 35 anni e già la capacità di contendere uno Scudetto alla squadra campione d’Europa, è il prescelto per guidarla proprio dal prossimo anno. Ma il Lipsia si oppone.

È Julian Nagelsmann l’allenatore prescelto dalla dirigenza del Bayern Monaco per sostituire Hansi Flick, destinato alla panchina della Nazionale tedesca. Il giovane allenatore Landsberg am Lech (Alta Baviera), guida il Red Bull Lipsia ormai da due stagioni e ha contribuito in maniera decisiva alla crescita di tanti suoi talenti, nonchè a stabilizzare il club tra le prime posizioni del campionato tedesco.

I suoi risultati non sono certo passati in sordina, e ora la chiamata del Bayern Monaco potrebbe fargli compiere il salto di qualità definitivo. Una sorta di percorso ideale, quello verso la Baviera, che tanti talenti teutonici hanno compiuto negli ultimi anni, diventando poi campioni affermati a livello mondiale.

Fonte Immagine: Pagina Ufficiale Julian Nagelsmann

Lo stesso vorrebbe fare Nagelsmann, che dopo anni a farsi le ossa in realtà minori della Bundes, prova il grande salto allettato dalla possibilità di vincere dei trofei importanti. Prima di soddisfare i propri desideri, dovrà fare i conti con quelli del Lipsia, che pare non abbia nessuna intenzione di privarsene.

Secondo la Bild, infatti, i Red Bull hanno chiesto almeno 25-30 milioni per lasciar partire l’allenatore il cui contratto scade nel 2023. Dovesse attendere alle richieste del Lipsia, il Bayern pagherebbe la clausola più alta mai sborsata per un allenatore. Il primato, per dovere di cronaca, appartiene a Villas Boas, che passò dal Porto al Chelsea per la cifra di 15 milioni dieci anni fa.

Altri tempi, altro calcio che stava appena per incominciare ad assumere le sue forme attuali. Un calcio dominato da un grande giro d’affari per cui non si guarda in faccia nessuno, figuriamoci una potenziale rivale per il titolo. Il Bayern vuole continuare a vincere, e Nagelsmann coltiva legittime ambizioni di gloria dopo anni in cui ha dimostrato tutto il proprio valore: sicuri che il Lipsia sia d’accordo?

Migliori Bookmakers AAMS