Bayern Monaco-Chelsea Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 8-8-2020

Il Bayern Monaco ospita il Chelsea nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria per 3-0 dell’andata per i tedeschi. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbi Pavard e Sule per Flick, mentre Lampard dovrà sciogliere i ballottaggi tra Emerson, Alonso, Barkley, Kantè, Jorginho, Kovacic, Willian, Giroud, Abraham e Hudson-Odoi. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Alle ore 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera andrà in scena la sfida tra Bayern Monaco e Chelsea, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria dei tedeschi per 3-0 nella partita d’andata.

I bavaresi hanno vinto il doblete finora, conquistando campionato e coppa nazionale nonostante il cambio in panchina poco prima del lockdown, ma vogliono chiudere con il botto, puntando a quel triplete realizzato diversi anni fa. In tal senso, inutile nasconderlo: sono i favoriti assoluti per la vittoria finale.

Discorso diverso per i londinesi, che sono riusciti a chiudere al quarto posto in classifica il proprio campionato, quindi qualificandosi alla prossima edizione di di questa competizione, ma perdendo la finale di coppa nazionale nel derby. Sarà quasi impossibile rimontare il triplo svantaggio.

Ultime sulle formazioni di Bayern Monaco-Chelsea:

Dubbi Pavard e Sule per Hans Dieter Flick, che non potrà convocare i neo acquisti Sanè e Nubel e i rientranti dai prestiti Arp e Fein. In difesa già pronti Boateng e Odriozola, ma dovrebbero farcela i due titolari a completare il quartetto con Alaba e Davies, davanti a Neuer, mentre in mediana confermatissimi Goretzka e Kimmich, visto che Thiago Alcantara ha chiesto la cessione, e Muller sulla linea dei trequartisti con Gnabry e Coman, con buona pace per i vari Perisic e Coutinho, che molto probabilmente non saranno riscattati, alle spalle di Lewandowski, unica punta, che purtroppo si è visto sfuggire la Scarpa d’Oro 2019-2020 proprio nell’ultima settimana, andata a Ciro Immobile.

Diverse assenze per Frank Lampard, che dovrà fare a meno dei nuovi acquisti Ziyech e Werner, degli infortunati Ampadu, Baba, Pedro, Pulisic, Azpilicueta e Gilmour e dei rientranti dai prestiti Bakayoko, Drinkwater, Kenedy e Batshuayi. A porta dovrebbe esserci ancora Caballero al posto di Kepa, mentre in difesa Christensen gioca al fianco di Zouma e Rudiger. Sulla destra confermato James, mentre a sinistra Alonso è in ballottaggio con Emerson. In mediana Kantè dovrebbe fare coppia con Barkley, ma attenzione a Kovacic e Jorginho. In attacco sembra sicuro del posto Mount, mentre ci sono due posti per Giroud, Abraham, Willian e Hudson-Odoi.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Chelsea:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Chelsea (3-4-3): Caballero; Zouma, Rudiger, Christensen; James, Kanté, Barkley, Alonso; Mount, Willian, Giroud.

Come vedere Bayern Monaco-Chelsea in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Bayern Monaco Chelsea, Ritorno Ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Bayern Monaco Chelsea in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Bayern Monaco-Chelsea:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bayern Monaco Chelsea in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Bayern Monaco-Chelsea:

Sono ben 5 i precedenti totali tra Bayern Monaco e Chelsea, con bilancio nettamente a favore dei bavaresi con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, 11 gol fatti e 9 gol subiti.

Sicuramente la vittoria per 3-0 dell’andata è più che un’ipoteca per i bavaresi, capaci di vincere le ultime cinque partite di campionato segnando ben 16 reti, mentre i londinesi hanno perso la finale di FA Cup con l’Arsenal nel derby dopo aver vinto contro il Wolverhampton.

