Video Gol e Highlights Bayer Leverkusen-Inter 1-0 , 6° Giornata Champions League: decide Mukiele al novantesimo minuto!

Vittoria ottenuta sul filo di lana per gli uomini di Alonso, prima sconfitta in questa competizione per i nerazzurri. La squadra tedesca ci ha creduto di più, ha giocato una partita più offensiva della formazione lombarda. Gli uomini di Inzaghi, comunque, hanno ancora ottime possibilità di ottenere il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Bayer Leverkusen-Inter, 6° giornata di Champions League

Sintesi di Bayer Leverkusen-Inter 1-0

Partono molto forte i padroni di casa. Frmipong mette al centro, Tella gira al volo, ma la sua conclusione si stampa sul palo!

I tedeschi mantengono il possesso di palla in attesa di trovare un varco nella difesa nerazzurra. Frimpong è molto attivo sulla fascia, i compagni lo cercano e sperano che da lui possano nascere pericoli importanti.

Superato il decimo minuto di gara, un tiro da fuori area di Grimaldo, viene bloccato agevolmente da Sommer. Un minuto più tardi si fanno vedere per la prima volta gli ospiti nell’area avversaria, con una conclusione di Taremi bloccata da Tapsoba.

Quindi è la volta di Calhanoglu che si coordina dalla distanza, ma il suo tentativo è murato da Grimaldo. Piano piano i nerazzurri stanno uscendo fuori dal proprio guscio e provano a creare maggiori pericoli alla difesa tedesca.

Verso il ventesimo minuto sono ancora i padroni di casa ad avanzare. Due conclusioni verso la porta, prima con Grimaldo respinto, quindi con Xhaka, la cui conclusione è bloccata in due tempi da Sommer.

Verso la metà della prima frazione i nerazzurri hanno un buon possesso palla, ma la difesa tedesca è ben piazzata e non concede varchi.

Padroni di casa pericolosi con Palacios che conclude in area con il destro, ma per mezzo di una deviazione di Bastoni la sfera termina alta sopra la traversa!

Alla mezz’ora grande prima occasione per gli ospiti! Calhanoglu mette in mezzo, Frattesi di testa non riesce a colpire verso la porta!

A dieci minuti dal termine del primo tempo, Florian Wirtz, dopo aver saltato un avversario, calcia dal limite dell’area ma trova Sommer pronto ad intervenire.

Quando scocca il quarantesimo minuto Calhanoglu batte un calcio d’angolo, Bastoni arriva sulla sfera, colpisce di testa ma sul fondo.

Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio a reti bianche.

Inizia il secondo tempo della sfida, con le due formazioni rimaste invariate. Dopo quattro minuti si fanno vedere i padroni di casa con Tella che calcia dal limite, ma il tiro viene respinto da Bisseck.

Al settimo minuto pericolo costruito dai padroni di casa. Wirtz lancia Frimpong, il quale scatta alle spalle di Bastoni ma non trova la porta.

Quando ci avviciniamo al quarto d’ora, una punizione battuta dai padroni di casa con Wirz, per Tapsoba che prova una conclusione al volo, ma imprecisa.

Giunti ormai a metà della ripresa la situazione dei tiri in porta vede in netto vantaggio i padroni di casa, con un 12 a 5. Ora i nerazzurri pensano a difendere il risultato più che a trovare delle soluzioni offensive efficaci.

Verso la mezz’ora Wirtz in area doma il pallone, ma poi non riesce a concludere in porta dato che De Vrij respinge. A poco meno di dieci minuti dal termine gli ospiti mantengono il possesso palla e fanno girare la palla in attesa di un varco nella difesa tedesca.

VANTAGGIO DEL LEVERKUSEN! Sugli sviluppi di un corner, sfera che viene lisciata da Terrier, arriva al difensore che insacca da pochi passi!

Dopo due cambi l’arbitro fischia la fine dell’incontro!

Highlights e Video Gol di Bayer Leverkusen-Inter 1–0

Tabellino di Young Bayer Leverkusen-Inter 1–0

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1) – Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Mukiele, Palacios, Xhaka, Grimaldo (94′ Aleix Garcia); Frimpong, Wirtz (94′ Robert Andrich); Tella (83′ Terrier). All.: Xabi Alonso.

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi (66′ Nicolò Barella), Calhanoglu (66′ Kristjan Asllani), Zielinski, Carlos Augusto (56′ Dimarco); Taremi (85′ Marko Arnautović), Thuram (66′ Lautaro Martínez). All.: Inzaghi.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)

GOL: 90′ Mukiele (L)

ASSIST: 90′ Terrier (L)

AMMONITI: 25′ Calhanoglu (I), 27′ Carlos Augusto (I)

ESPULSIONI:

NOTE: due minuti di recupero al termine del primo tempo, tre nella ripresa

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.