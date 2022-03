Bayer Leverkusen-Atalanta dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 17-3-2022

Dove vedere Bayer Leverkusen-Atalanta, match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League. La partita si giocherà giovedì 17 marzo alle 18:45 alla BayArena di Leverkusen. Bayer Leverkusen Atalanta sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che su Sky Sport.

L’Atalanta si prepara per la gara di ritorno in Europa League, in casa del Bayer Leverkusen. All’andata la Dea ha faticato contro i tedeschi, riuscendo, però, a strappare un 3-2. Un successo di misura ma che potrebbe risultare importante al BayArena. Il Bayer è riuscito ad addolcire la sconfitta con il gol di Diaby, ex Crotone e PSG, che ha reso possibile la rimonta.

In campionato, però, entrambe le squadre stanno faticando. L’Atalanta viene dallo 0-0 contro il Genoa, dopo che a febbraio aveva collezionato solamente un successo, quello contro la Sampdoria. Gli orobici, complici anche i diversi infortuni, sono attualmente settimi ma con una partita ancora da recuperare. Ultima giornata amara anche per il Bayer Leverkusen.

Le Aspirine, di fatti, vengono dalla sconfitta casalinga contro il Colonia, arrivata dopo il buon pareggio acciuffato sul campo del Bayern Monaco. La squadra di Gerardo Seone occupa il terzo posto ma è a solamente un punto in avanti rispetto alle avversaria Lipsia, Friburgo ed Hoffenheim.

Bayer Leverkusen-Atalanta, match di ritorno degli ottavi di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Bayer Leverkusen-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Bayer Leverkusen-Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (canale 253 satellite). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Bayer Leverkusen-Atalanta, le ultimissime

Il Bayer Leverkusen entra in scena con un 4-2-3-1. Hradecky a porta e davanti a lui la difesa a quattro con i centrali Tah e Tapsoba e sulle fasce Fosu-Mensah assieme a Bakker. Per la mediana Demirbay potrebbe partire al fianco di Aranguiz. Sulla trequarti Diaby, Palacios e Adli faranno da sponda all’unica punta Alario.

Gian Piero Gasperini si affida al 3-4-2-1. Musso a difendere i pali e con la difesa formata da Toloi, Demiral e Palomino. Per il centrocampo nerazzurro dovrebbero esserci Hateboer, de Roon al fianco di Freuler e Zappacosta. In attacco Malinovskyi e Koopmeiners dietro il bomber Muriel.

Bayer Leverkusen-Atalanta, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Diaby, Palacios, Adli; Alario.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel.

