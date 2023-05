Video Gol e Highlights Basilea-Fiorentina 1-3 , ritorno semifinale di Conference League: doppietta di Gonzalez e la rete di Barak allo scadere danno il passaggio in finale ai viola!

Firenze può sognare. I suoi ragazzi ottengono l’accesso alla quinta finale europea nella storia del club. L’unica formazione italiana ad aver disputato le finali di tutte le competizioni europee. Ribaltano il risultato dell’andata e volano a Praga dove affronteranno il West Ham!

Basilea-Fiorentina, video gol highlights ritorno semifinale di Conference League 2022/23

Sintesi di Basilea-Fiorentina 1–3 :

Match che vede subito la formazione viola prendere in mano le redini del gioco. Mantiene il possesso palla, in attesa che si liberi qualche varco per poter trovare la rete.

Il primo quarto d’ora scorre senza tiri in porta, sia da una parte che dall’altra. Al diciassettesimo minuto errore di Amrabat che consente un calcio di punizione pericoloso per i padroni di casa. Dalla battuta il tiro termina alto.

Due minuti più tardi azione di contropiede, pallone che termina a Diouf che trova un varco sulla destra, si accentra e calcia con pallone che termina a lato di poco.

Basilea-Fiorentina. Alla mezz’ora bella azione costruita dai viola. Biraghi, dopo una serie di passaggi per cambiare gioco, effettua un cross, sul quale si avventa Nico Gonzalez che colpisce di testa e manda la sfera fuori di poco sulla destra della porta difesa da Hitz.

Su un calcio d’angolo per la viola, Bonaventura recupera un pallone nel vertice sinistro dell’area, si gira e calcia in porta. Ottima la risposta di Hitz!

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Calcio d’angolo di Biraghi dalla sinistra, colpo di testa di Gonzalez libero al centro dell’area, che manda il pallone in porta!

Basilea-Fiorentina. A cinque minuti dal termine un’altra bella azione costruita dalla viola, con apertura di Gonzalez per Dodò, il quale arriva sul fondo, crossa e termina sulla testa di Bonaventura. Il centrocampista italiano colpisce per prendere in controtempo il portiere avversario, il quale è pronto e reagisce con un ottimo intervento.

Termina il primo tempo con il vantaggio dei viola, i quali hanno pareggiato il risultato dell’andata.

Cinque minuti della ripresa e viola ancora in avanti. Bella azione di Bonaventura, il quale serve un pallone filtrante per Cabral, che per poco non arriva sul pallone. Prima di lui l’estremo difensore della formazione svizzera che abbranca il pallone e lo rimette in gioco.

PAREGGIO DEL BASILEA! Lancio di Pelmard, controllo di Amdouni che supera Igor in velocità, arriva davanti al portiere e lo batte!

Al sessantatreesimo minuto occasione per i viola per passare nuovamente in vantaggio! Cross di Biraghi con il sinistro, arriva ad impattare sulla sfera Bonaventura, ma la sua conclusione con il sinistro termina alta di poco sopra la traversa!

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Cross di Biraghi dalla destra, pallone che rimbalza tra due giocatori della formazione svizzera, termina quindi a Nico Gonzalez il quale calcia da dentro l’area e fulmina Hitz!

Ancora viola in avanti, prima con Castrovilli, poi due volte con Bonaventura. All’ottantesimo minuto su calcio d’angolo dalla sinistra, il colpo di testa di Milinkovic, che schiaccia il pallone, non trova di poco la porta, finendo oltre la traversa di pochi centimetri!

Basilea-Fiorentina. Terminano i tempi regolamentari sul punteggio di parità rispetto alla partita d’andata. Si va ai supplementari!

Partono bene i padroni di casa con Diouf per Amdouni, il quale calcia in porta con esito centrale. Il portiere riesce a bloccare senza difficoltà.

Al quarto minuto occasione per la viola, con Jovic che colpisce di testa da pochi passi su cross di Biraghi, con pallone che viene deviato in angolo in maniera ottima da Hitz.

Quando scocca il centesimo minuto di gioco, Bonaventura riceve un passaggio filtrante in area, lascia partire un rasoterra indirizzato al centro della porta. Ottima la risposta di Hitz!

Al centoventesimo minuto cross di Ranieri dalla sinistra, Barak spizza di testa, quindi il pallone finisce a Jovic che calcia fuori di pochissimo. Sul capovolgimento di fronte, Diouf calcia dopo essersi smarcato in maniera splendida in area di rigore. Il pallone, però, termina fuori di poco!

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Barak all’ultimo minuto riesce a segnare la rete decisiva per la viola! Piomba su di un pallone vagante dentro l’area e batte il portiere con un tiro all’angolino basso di sinistra!

Un’altra occasione prima del termine, con Jovic che calcia forte da due passi e trova il palo!

Highlights e Video Gol Basilea-Fiorentina 1–3 :

Il Tabellino di Basilea-Fiorentina 1–3 :

BASILEA (3-4-3): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Xhaka (88′ st Frei), Burger (106′ st Males), Calafiori; Augustin (81′ st Zeqiri), Amdouni, Diouf. Allenatore: Heiko Vogel

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor (56′ st Ranieri), Biraghi; Bonaventura (106′ st Barak), Amrabat, Castrovilli (122 sts Mandragora); Gonzalez, Cabral (91′ st Jovic), Brekalo (46′ st Ikone). Allenatore: Italiano

Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna)

Marcatori: 35′ pt Nico Gonzalez (F), 55′ Amdouni (B), 72′ st Nico Gonzalez, 129′ sts Barak (F)

Ammoniti: 21′ pt Igor (F), 59′ st Ranieri (F), 89′ st Burger (B),90′ st Gonzalez (F), 96′ st Ikone (F), 104′ st Bonaventura (F), 130′ sts Barak (F)

Assist: 35′ pt Biraghi (F), 55′ st Pelmard (B)