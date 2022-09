Il mondo degli integratori ha trovato dei validi alleati nei super food e nelle piante officinali, proponendo prodotti efficaci in diverse situazioni. Oggi scopriamo la bardana integratore.

I rimedi naturali della nonna prima e la fitoterapia dopo hanno dimostrato quanto alcuni alimenti e piante officinali riescano a trasformarsi in veri e propri toccasana per il corpo, a livello sia fisico che mentale.

Le case produttrici di integratori hanno fatto leva su tali evidenze per offrire soluzioni più immediate, efficaci e facili da assumere.

Tra le piante officinali più utilizzate nella produzione di integratori c’è senza dubbio la bardana, un rimedio dalle proprietà depurative, antiossidanti e antisettiche. E non solo.

Bardana: Cos’è?

Per capire perché assumere la bardana come integratore è necessario fare un passo indietro e conoscere le origini e la natura della pianta officinale.

La bardana o Arctium lappa è una pianta perenne appartenente alle Asteraceae particolarmente cara alla medicina cinese. Cresce spontaneamente in vari territori e a diverse altezze.

Questa pianta presenta una radice allungata, una serie di fusti ramosi caratterizzati da foglie cuoriformi e fiori viola porpora riuniti in corimbi che sbocciano da capsule con brattee uncinate in estate.

C’è ancora incertezza sul perché di tale nome (introdotto da Linneo), ma sembra che sia l’unione della parola greca “arctium ” che significa “orso” e rimanda alle brattee uncinate e del termine celtico “llap” che significa “mano” e si associa alla capacità del fiore di attaccarsi a tutto ciò che passa vicino.

Bardana: Proprietà e a cosa serve

A rendere preziosa la bardana pianta sono i principi attivi contenuti nelle sue radici e nelle sue foglie: fibre, proteine, vitamine, minerali, inulina, lignani, polifenoli, tannini e altre sostanze. A cosa serve la bardana?

Antibatterico  – Gli acidi fenolici contenuti contrastano l’azione dei batteri responsabili di vari disturbi della pelle. Per questo solitamente si usa la bardana per combattere l’ acne .

 – Gli acidi fenolici contenuti contrastano l’azione dei batteri responsabili di vari disturbi della pelle. Per questo solitamente si usa la per combattere l’ . Antiossidante  – Il mix di vitamine e sostanze antiossidanti sviluppa un’azione di contrasto efficace contro l’ossidazione cellulare portata avanti dai radicali liberi. Per questo si attribuiscono alla bardana proprietà antiage per la pelle .

 – Il mix di vitamine e sostanze antiossidanti sviluppa un’azione di contrasto efficace contro l’ossidazione cellulare portata avanti dai radicali liberi. Per questo si attribuiscono alla antiage per la . Depurativo – La combinazione di acidi fenolici e altri principi attivi crea un effetto depurativo in grado di purificare gli organi di filtraggio e smaltimento dei materiali di scarto e tossine.

– La combinazione di acidi fenolici e altri principi attivi crea un effetto depurativo in grado di purificare gli organi di filtraggio e smaltimento dei materiali di scarto e tossine. Diuretico – La presenza di inulina assicura un’azione diuretica capace di favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso e di contrastare il gonfiore, la ritenzione idrica e la cellulite.

– La presenza di inulina assicura un’azione diuretica capace di favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso e di contrastare il gonfiore, la ritenzione idrica e la cellulite. Antifungino – Il contenuto di acidi fenolici è sufficiente per usare la pianta (e in particolare il succo ricavato dalle foglie) contro le infezioni fungine.

– Il contenuto di acidi fenolici è sufficiente per usare la pianta (e in particolare il succo ricavato dalle foglie) contro le infezioni fungine. Prebiotico – L’inulina presente svolge il ruolo di prebiotico, aumentando la massa delle feci, regolarizzando l’attività intestinale e favorendo l’espulsione dei materiali di scarto.

– L’inulina presente svolge il ruolo di prebiotico, aumentando la massa delle feci, regolarizzando l’attività intestinale e favorendo l’espulsione dei materiali di scarto. Ipoglicemizzante – La pianta si è rivelata un ottimo supporto per controllare i livelli glicemici nel sangue nell’ambito delle terapie per il diabete.

– La pianta si è rivelata un ottimo supporto per controllare i livelli glicemici nel sangue nell’ambito delle terapie per il diabete. Anticolesterolemico – La percentuale di inulina è sufficiente per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e limitare l’accumulo di colesterolo “cattivo” responsabile di ipertensione e malattie cardiovascolari.

– La percentuale di inulina è sufficiente per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e limitare l’accumulo di colesterolo “cattivo” responsabile di ipertensione e malattie cardiovascolari. Dimagrante – Alcune ricerche hanno sottolineato la possibilità di usare la bardana per dimagrire più efficacemente durante un percorso dimagrante grazie al suo potere depurativo e alla sua azione diuretica.

Bardana: Integratori e prodotti

In commercio è possibile trovare preparazioni per uso interno o esterno e integratori a base di bardana. Come si usano?

Decotto – Non bisogna far altro che bollire la radice di bardana in un acqua per circa 20 minuti, filtrare e bere il decotto più volte al giorno.

– Non bisogna far altro che bollire la in un acqua per circa 20 minuti, filtrare e bere il decotto più volte al giorno. Tisana –  È sufficiente bollire lasciare in infusione la radice di Arctium lappa in acqua calda per qualche minuto, filtrare e bere la tisana alla bardana .

–  È sufficiente bollire lasciare in infusione la radice di in acqua calda per qualche minuto, filtrare e bere la . Tintura madre – La tintura madre di bardana deve essere diluita in poca acqua e bevuta al momento.

– La deve essere diluita in poca acqua e bevuta al momento. Succo delle foglie – Il succo ricavato dalle foglie può essere mescolato a un po’ di olio per dare vita a un unguento da applicare livello topico sulle aree interessate da eritemi, ulcere e piaghe.

– Il succo ricavato dalle foglie può essere mescolato a un po’ di olio per dare vita a un unguento da applicare livello topico sulle aree interessate da eritemi, ulcere e piaghe. Integratori – Gli integratori di bardana in capsule o compresse vanno deglutiti insieme a un po’ di acqua secondo le indicazioni del produttore.

Per completezza, diciamo che la bardana è commestibile ed è protagonista di molti piatti della cucina orientale: come si mangia la bardana? Si mangia fresca o lessata a mo’ di contorno o ingredienti per minestre, risotti e frittura. Chi si chiede che sapore ha la bardana deve sapere che la radice ha un gusto delicato e dolciastro.

Bardana: Controindicazioni

L’assunzione di bardana è sicura e ben tollerata e non riserva effetti collaterali e particolari controindicazioni, specie se si sa quando prendere la bardana e si seguono le indicazioni del produttore o dell’esperto.

Sarebbe meglio evitare i prodotti a base di Arctium lappa in caso di sensibilità particolari alle piante delle Asteraceae. Il rischio è incappare in reazioni allergiche.

È sempre meglio chiedere il parere medico in caso di terapie farmacologiche ipoglicemizzanti per scongiurare eventuali interazioni e in caso di gravidanza e allattamento per evitare disidratazione dovuta all’effetto lassativo ed eventuali sollecitazioni alla muscolatura che riveste l’utero.

Come scegliere il prodotto giusto

Tra prodotti, preparati e integratori a base di Arctium lappa in commercio non è sempre facile scegliere la soluzione più adatta.

L’unico modo per compiere una scelta consapevole è valutare alcuni elementi in relazione alle esigenze personali può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco da dove partire.

Tipologia – In commercio si trovano prodotti, preparati e integratori a base di Arctium lappa , ma la scelta dipende dall’obiettivo e dalle esigenze individuali: i preparati e gli integratori agiscono dall’interno per depurare, migliorare il transito intestinale e combattere infezioni fungine e radicali liberi ma i primi comportano una certa preparazione mentre i secondi sono più facili e veloci da assumere; i prodotti a uso topico sono funzionali a gestire i problemi della pelle.

– In commercio si trovano prodotti, preparati e integratori a base di , ma la scelta dipende dall’obiettivo e dalle esigenze individuali: i preparati e gli integratori agiscono dall’interno per depurare, migliorare il transito intestinale e combattere infezioni fungine e radicali liberi ma i primi comportano una certa preparazione mentre i secondi sono più facili e veloci da assumere; i prodotti a uso topico sono funzionali a gestire i problemi della pelle. Composizione – In fase di scelta è importante valutare la composizione: solo Arctium lappa o mix di ingredienti in cui c’è anche la bardana ? Tutto dipende dall’obiettivo finale. L’essenziale è leggere l’INCI attentamente.

– In fase di scelta è importante valutare la composizione: solo o mix di ingredienti in cui c’è anche la ? Tutto dipende dall’obiettivo finale. L’essenziale è leggere l’INCI attentamente. Allergeni – I prodotti e gli integratori possono contenere tracce di allergeni a causa della produzione in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti. Anche in questo caso è sempre meglio analizzare l’INCI.

– I prodotti e gli integratori possono contenere tracce di allergeni a causa della produzione in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti. Anche in questo caso è sempre meglio analizzare l’INCI. Prezzo – Il prezzo varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma diventa più accessibile se si sfrutta l’acquisto online (ampia selezione e ottimo rapporto qualità /prezzo).

Migliori prodotti a base di bardana su Amazon

Qual è il prodotto a base di bardana migliore? Dipende dalle esigenze personali, ma strizzare l’occhio ai suddetti suggerimenti rappresenta un ottimo punto di partenza.

La bardana dove si compra? È possibile acquistare prodotti, preparati e integratori in farmacia, in erboristeria e online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon offre alcuni dei prodotti con bardana migliori sul mercato e aiuta a scegliere quello giusto attraverso informazioni dettagliate, recensioni vere e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior prodotto a base di bardana su Amazon abbiamo selezionato alcune soluzioni più apprezzate dai consumatori.

Bardana (Arctium lappa) erba e radici Tintura Madre analcoolica NATURALMA | Estratto liquido gocce 120 ml | Integratore alimentare | Vegano Bardana (Arctium lappa) erba e radici Tintura Madre, estratto concentrato 1:10. 100% naturale, analcoolica (senza alcool) e senza zuccheri. Adatta anche per donne in gravidanza o allattamento e per bambini. Notificata come integratore alimentare in Italia al Ministero della Salute. Made in Italy.

UN AIUTO NATURALE: integratore alimentare concentrato di Bardana in gocce. 40 gocce (2 ml) contengono 200 mg di Bardana. Macerato glicerico o estratto fluido puro di Bardana (Arctium lappa) erba e radici in gocce.

NATURALMA – Naturali abitudini: Rispettiamo e amiamo la Natura, per questo tutti i nostri integratori sono Vegan e privi di qualsiasi ingrediente artificiale. Crediamo nell’importanza di garantirvi qualità e sicurezza, per cui selezioniamo le Materie Prime con cura, produciamo i prodotti in Italia, e provvediamo a registrarli presso il Ministero della Salute.

NATURALMENTE CON VOI: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo disponibili per consigliarvi nei vostri obiettivi, per fornirvi le informazioni su ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

BARDANA BIO Vegavero® | 2250 mg | per Pelle, Acne, Dermatite ed Eczema | Arctium Lappa dall’Europa | 90 capsule | Vegan 🌱 SALUTE DELLA PELLE E DIURETICO: La radice di Bardana (Arctium Lappa) è utile per contrastare i problemi della pelle come acne, dermatite seborroica, eczema e psoriasi. Questo è dovuto al suo grande contenuto di antiossidanti (come quercetina, luteolina e acido clorogenico) e sostanze antinfiammatorie. Agendo anche come diuretico, aiuta ad eliminare le tossine in eccesso. Ottima in combinazione con la nostra Biotina o con il nostro Tarassaco, Carciofo o la nostra Ortica.

⭐ ESTRATTO BIOLOGICO DALL'EUROPA: Per il nostro prodotto, utilizziamo radici di Bardana di alta qualità provenienti da agricoltura biologica controllata in Polonia. La radice viene poi accuratamente estratta in Francia per preservare i preziosi antiossidanti che si trovano nella pianta e per garantire una maggiore concentrazione di principi attivi.

📍 SENZA ADDITIVI: Le nostre capsule di radice di Bardana biologiche contengono 450 mg di estratto di radice di bardana (5:1) che equivale a circa 2250 mg di radice di bardana essiccata. Il nostro integratore è privo di additivi e pesticidi, non OGM e adatto ai vegani. In una confezione: 90 capsule (3 mesi fornitura). Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno.

🌿 VEGAVERO ORGANIC: integratori con materie prime biologiche al 100%. Nell'agricoltura biologica non vengono utilizzati prodotti chimici o pesticidi. E, naturalmente, l'applicazione di OGM è severamente vietata. Crediamo che le materie prime coltivate biologicamente non solo siano migliori per la nostra salute, ma anche per l'ambiente: proteggono le acque sotterranee e riducono la lisciviazione del suolo. Vegavero Organic - per noi significa per amore per noi stessi e per la natura.

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contattaci!

Integratore con BARDANA E VIOLA DEL PENSIERO utili il benessere della pelle, con TARASSACO - 50 capsule i principi attivi di bardana e Viola Tricolor aiutano la depurazione dell’organismo contrastano le infiammazioni della pelle (acne, dermatosi, pelle grassa, forfora, ecc.)

Il tarassaco potenzia l’azione delle altre piante, favorendo la regolare funzione delle vie biliari ed epatiche e l’eliminazione di tossine in eccesso

integratore a base di composti naturali derivati da piante medicinali di comprovata efficacia

non contiene glutine e lattosio – azienda certificata VEGANOK, il contenuto di 50 capsule corrisponde a 25 giorni di trattamento