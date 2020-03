Barcellona, record per Messi: supera CR7 come miglior marcatore di sempre

L’argentino, grazie al gol realizzato alla Real Sociedad, è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia della Liga, davanti all’eterno rivale juventino.

Un altro record, un altro traguardo prestigioso, un altro passo verso la leggenda. Lionel Messi, se ancora ce ne fosse bisogno, si conferma un fuoriclasse assoluto, che macina record su record, tutti all’insegna del gol.

Sabato sera contro la Real Sociedad, la Pulce ha messo a segno un altro alloro nella sua decorata carriera, infilando nella porta dei baschi il suo gol numero 438 nella Liga spagnola.

La realizzazione ha consentito all’argentino di toccare il primo posto nella classifica assoluta dei marcatori nei primi cinque campionati europei (Liga, Bundesliga, Serie A, Premier League, e Ligue 1), staccando Cristiano Ronaldo.

Tanto per non invertire il trend, invece, l’argentino si conferma in vetta anche della classifica stagionale del “pichichi” con 18 gol, ben cinque in più del secondo posto, occupato dal madridista Benzema.

