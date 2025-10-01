Barcellona – PSG Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Barcellona – PSG in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Champions League, Mercoledì 1 Ottobre ore 21:00.

Barcellona-PSG, big match di Champions League: al Lluis Companys aria da finale

Mercoledì sera andrà in scena un vero e proprio colosso di Champions League, una sfida che potrebbe tranquillamente valere una finale: al Lluis Companys il Barcellona ospita i campioni in carica del Paris Saint-Germain.

Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo un esordio europeo convincente. I catalani, semifinalisti della passata stagione, hanno superato il Newcastle United nella prima giornata, mentre la formazione di Luis Enrique ha travolto l’Atalanta confermando il suo status di favorita per la riconferma del titolo.

Una partita che promette spettacolo ed emozioni, con due club storici pronti a contendersi punti pesanti già nella fase a gironi.

Formazioni Ufficiali di Barcellona PSG:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, G. Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Ferran Torres. Allenatore: Flick.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Mbaye, Mayulu, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

Dove vedere Barcellona – PSG in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Barcellona – PSG

Barcellona – PSG Data: Mercoledì 1 Ottobre 2025

Mercoledì 1 Ottobre 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra Barcellona e PSG mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Barcellona – PSG in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

Come arriva il Barcellona:

Barcellona, cinque vittorie di fila e numeri da record: i blaugrana sognano la Champions

L’ultima volta che il Barcellona ha conquistato la Champions League risale a oltre dieci anni fa, con Luis Enrique in panchina. Ora, sotto la guida di Hansi Flick, i campioni di Spagna vogliono tornare a dominare in Europa e hanno iniziato la nuova avventura nel migliore dei modi.

All’esordio europeo, privo della giovane stella Lamine Yamal, il Barça non ha tremato a St. James’ Park: protagonista assoluto Marcus Rashford, in prestito dal Manchester United, che ha firmato una doppietta decisiva contro il Newcastle, rendendo inutile il gol nel finale di Anthony Gordon.

Quel successo ha segnato il secondo di una serie di cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa, che hanno riportato i blaugrana in vetta alla Liga. Dopo i successi contro Getafe, Real Oviedo e l’ultimo contro la Real Sociedad, la squadra di Flick ha approfittato del clamoroso tonfo del Real Madrid nel derby con l’Atletico (5-2) e guida la classifica con un punto di vantaggio sui rivali storici.

Il ruolino offensivo è impressionante: media di tre gol a partita in campionato e statistiche altrettanto roboanti in Europa. Al Lluis Companys, infatti, il Barcellona ha segnato almeno tre reti in sei delle ultime sette gare casalinghe di Champions, per un totale di 75 gol nelle ultime 17 partite europee disputate davanti al proprio pubblico. Numeri da big assoluta, che alimentano il sogno di riportare la coppa dalle grandi orecchie in Catalogna.

Come arriva il PSG:

PSG, campioni in carica: a Barcellona per riscrivere la storia della Champions League

Il Paris Saint-Germain ha iniziato la nuova edizione della Champions League con lo stesso passo travolgente che lo aveva portato al trionfo nella scorsa stagione. Dopo il clamoroso 5-0 inflitto all’Inter nella finale 2025, la squadra di Luis Enrique ha esordito con un netto 4-0 sull’Atalanta, firmato da quattro marcatori diversi: Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.

Un successo che conferma la potenza offensiva dei campioni di Francia, i quali potrebbero centrare un primato unico: diventare l’unico club ad aver vinto tre partite consecutive di Champions League con almeno quattro gol di scarto. Per riuscirci, però, servirà un’impresa proprio contro il Barcellona, l’ex squadra di Enrique.

Il PSG non arriva a questa sfida senza ombre: dopo il trionfo europeo, è arrivata la sconfitta nel Classique di Ligue 1 contro il Marsiglia (1-0), seguita però dal pronto riscatto con un 2-0 sull’Auxerre.

La rivalità con i blaugrana in Europa è storica e indimenticabile, con l’eco della famosa “Remontada” del 2017 che ancora risuona. Tuttavia, nelle sfide più recenti, i parigini hanno avuto la meglio: vittorie per 4-1 al Camp Nou sia nel 2021 che nel 2024.

Un ulteriore successo al Lluis Companys regalerebbe al PSG un record mai visto: nessuna squadra, infatti, ha mai battuto il Barcellona tre volte di fila in trasferta nelle competizioni europee.

Pronostico Barcellona-PSG:

Il nostro pronostico per Barcellona-PSG è una vittoria dei catalani con risultato probabile 3-1.

Il Paris Saint-Germain, falcidiato dagli infortuni e privo di elementi fondamentali come Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, rischia seriamente di subire la forza d’urto offensiva del Barça. La squadra di Luis Enrique arriva a questa sfida ridimensionata nelle soluzioni d’attacco, mentre il Barcellona è in un momento di forma straordinario e continua a mantenere medie realizzative impressionanti nelle gare casalinghe di Champions League.

Con talenti come Lamine Yamal, Marcus Rashford e Robert Lewandowski, i blaugrana hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i campioni in carica e compiere il primo passo verso l’obiettivo dichiarato: dethronizzare il PSG e tornare protagonisti assoluti in Europa.

