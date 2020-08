Barcellona-Napoli Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 8-8-2020

Il Napoli andrà a Barcellona nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: out Busquets e Vidal e dubbio Suarez per Setien, mentre Gattuso proverà a recuperare Insigne. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

I sogni possono diventare realtà? Sì, ma solo coltivandoli con sacrifici e grande forza di volontà. E, poi, purtroppo, al di là dei propri grandi sforzi, non sempre è possibile festeggiare. L’importante, comunque, è averci provato fino alla fine, a testa alta, con dignità, sentimenti e le proprie idee.

Non potrà essere una bolgia, visto che non ci saranno tifosi, ma sarà un vero e proprio inferno il Camp Nou di Barcellona, dove alle ore 21:00 il Davide Napoli dovrà sfidare il Golia Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo il pareggio per 1-1 della sfida d’andata.

I catalani hanno chiuso al secondo posto in classifica il proprio campionato, di fatto vedendo sfumare il titolo dopo il lockdown, addirittura facendosi rimontare, al termine di una crisi senza fine, più che altro per motivi societari, dirigenziali e di spogliatoio, oltre che di risultati, mentre i partenopei hanno festeggiato la vittoria della Coppa Italia, quasi un miracolo per quanto era accaduto durante la stagione, ma vogliono provare a mettere il bastone tra le ruote dei blaugrana, magari arrivando fino in fondo alla competizione.

Ultime sulle formazioni di Barcellona-Napoli:

Indisponibili Umtiti, Araujo, Sergi Busquets, Vidal, Dembelè, Suarez, oltre ai rientranti dai prestiti Pena, Todibo, Oriol Busquets, Carles Alena, Rafinha e il neo acquisto Trinçao per Quique Setien, che ha il dubbio Sergi Roberto da sciogliere, non al meglio, che potrebbe essere sostituito da Rakitic o Riqui Puig, visto che Arthur si è auto escluso, sia perché già acquistato dalla Juventus, sia perché si è rifiutato di partecipare agli ultimi allenamenti e rischia qualche sanzione disciplinare da parte del club. In difesa dovrebbero essere confermati Semedo e Lenglet al fianco di Pique e Jordi Alba, davanti a ter-Stegen, mentre in attacco dovrebbe esserci Ansu Fati con Griezmann e Messi.

Tanti dubbi per Rino Gattuso, visto che cercherà in tutti i modi di recuperare Insigne e Maksimovic, quest’ultimo almeno per la panchina, mentre ci saranno Koulibaly e Manolas in difesa con Di Lorenzo e Mario Rui, a protezione di Ospina, al posto dell’infortunato Meret, assente insieme ai rientranti Ounas, Leandrinho e ai fuori rosa Ghoulam e Llorente. In mediana Demme dovrebbe essere preferito a Lobotka e Allan nel trio con Fabian Ruiz e Zielinski, mentre in attacco Callejon e Mertens hanno il posto assicurato.

Probabili formazioni Barcellona-Napoli:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen: Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, de Jong, Rakitic; Messi, Ansu Fati, Griezmann. All. Setien.

NAPOLI (4-3-3): Ospina: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Come vedere Barcellona-Napoli in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Barcellona Napoli, Ritorno Ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere la partita anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 5 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Barcellona Napoli in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it semplicemente collegandosi alla home page.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Barcellona-Napoli:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Barcellona Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Barcellona-Napoli:

L’unico precedente tra Barcellona e Napoli è il pareggio per 1-1 della sfida d’andata allo Stadio San Paolo di Napoli.

Si ricorda che la squadra vincente accederà ai quarti di finale, che darà inizio alle Final Eight in sede unica in Portogallo, dove si giocheranno tutte partite a gara secca.

