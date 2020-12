Barcellona-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 08-12-2020

Barcellona-Juventus, partita valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), in chiaro su Canale 5 ed in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, NowTv e Mediaset Play. Sarà di nuovo Messi contro Cristiano Ronaldo in una sfida che si preannuncia stellare

Domani alle ore 21:00 al Camp Nou il Barcellona affronterà la Juventus nel match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

Blaugrana e bianconeri si sfideranno il primato, con i primi che potranno anche permettersi il lusso di pareggiare la partita, mentre per i secondi vale solo la vittoria. Per ottenere il primato, la Juventus dovrà ottenere almeno una vittoria con più di due gol di scarto visto lo 0-2 subito a Torino.

Impresa molto difficile, ma i bianconeri dovranno provare ad approfittare del momento poco felice del Barcellona che nell’ultimo turno di campionato è stato sconfitto 2-1 dal Cadice. I blaugrana avranno voglia di rivalsa, ma la Juventus ha tutte le carte in regola per poter fare male agli spagnoli.

Le ultime sulle formazioni di Barcellona e Juventus

Koeman non vuole lasciare niente di intentato e punterà sulla miglior formazione possibile, anche se peseranno le assenze del reparto arretrato. Nel 4-2-3-1 del tecnico olandese, infatti, davanti a Ter Stegen mancheranno due pezzi da novanta come Piqué e Sergi Roberto, con Mingueza e Junior Firpo a sostituirli e a completare il reparto con De Jong, arretrato in difesa, e Jordi Alba. In mediana spazio a Pjanic e Busquets, mentre alle spalle dell’unica punta che sarà Braithwaite agiranno Griezmann, Messi e Coutinho. Mancheranno anche Ansu Fati e Dembelé.

Pirlo vuole tentare il tutto per tutto, nonostante sia difficilissimo segnare tre gol al Barça. Sarà 4-4-2 per il tecnico bianconero con Szczesny tra i pali, Bonucci e De Ligt saranno i centrali di difesa con Cuadrado ed Alex Sandro sulle corsie laterali. A centrocampo Arthur e McKennie si muoveranno nel mezzo, mentre Ramsey e Chiesa agiranno sugli esterni, pronti ad affondare e a far male alla retroguardia blaugrana. In avanti al fianco di Morata ci sarà Cristiano Ronaldo che è intenzionato a battere Messi in questa sfida stellare.

Probabili formazioni Barcellona-Juventus

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Junior Firpo, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Coutinho; Braithwaite. All. Ronald Koeman

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Barcellona-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

La partita Barcellona-Juvents, valida per l’ultima della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport ed in chiaro su Canale 5 per tutti

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Barcellona-Juventus in diretta streaming live. Inoltre sarà possibile seguire la partita anche sul servizio streaming gratuito Mediaset Play

Infine, sarà possibile guardare la partita Barcellona-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Barcellona-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Barcellona-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Barcellona-Juventus

Sono solo quattro i precedenti tra Barcelllona e Juventus al Camp Nou, con i bianconeri che solo in un’occasione sono riusciti a passare sul campo dei blaugrana. L’ultima ed unica vittoria bianconera risale al 2003 quando grazie a Zalayeta la Juventus passò 2-1 nei tempi supplementari e volando in semifinale.

Il precedente più recente risale alla fase a gironi del 2017, con il Barcellona che allora si impose con un netto 3-0 con doppietta di Messi e gol di Rakitic. Altro precedente che fa felici i bianconeri è quello risalente all’Aprile del 2017, con la Juventus che pareggiò 0-0 dopo aver vinto 3-0 all’andata ed eliminando il Barcellona ancora una volta ai quarti di finale.

Nonostante i suoi problemi, in casa il Barcellona ha perso solo il Clasico contro il Real Madrid e pareggiato contro il Siviglia. Fuori casa, la Juventus non perde da 7 partite, ma servirà una prestazione super per battere il Barcellona e prendersi il primato del girone.

