Barcellona-Inter 3-3, dichiarazioni post partita Simone Inzaghi

Termina 3-3 il match tra Barcellona e Inter valido per la quarta giornata del “Girone C” di Champions League. Ai nerazzurri non bastano le reti di Barella, Lautaro e Gosens per il passaggio diretto agli ottavi. Prima Dembelè poi Lewandovsky (doppietta) firmano un pareggio che lascia ai blaugrana poche chance di qualificazione.

Obiettivo ottavi: “Il pareggio è un risultato importante, ma che ci lascia non poco rammarico. Le occasioni avute nel secondo tempo per vincerla fanno dispiacere e non poco, ma siamo padroni del nostro destino. Ci manca un passettino per scrivere un nuovo bel pezzo di storia del club”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Atteggiamento giusto: “L’Inter in quest’ultimi15 mesi ha fatto cose importanti, che non mi va di star qui a ripetere. Conoscevamo ovviamente il livello degli avversari e abbiamo fatto bene. Ma per parlare di impresa aspettiamo la prossima gara, contro il Plzen, già decisiba per la qualificazione. La speranza è di riportare la squadra agli ottavi, come fatto lo scorso anno a distanza di un decennio dall’ultima volta”.

Gli infortunati: “C’è speranza di riavere sia Lukaku che Correa per la gara contro la Salernitana, Marcelo Brozovic invece ne avrà ancora per un po’. Siamo fiduciosi di riaverli tutti al più presto”.