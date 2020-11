Barcellona, infortuni Piqué e Sergi Roberto: tornano nel 2021

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Non solo la sconfitta sabato sera al Wanda Metropolitano con l’Atletico Madrid (1-0), ma anche la notizia dei seri infortuni di due importanti elementi della difesa blaugrana: Gerard Piqué e Sergi Roberto.

La prima diagnosi per il centrale parla chiaro: distorsione di terzo grado del legamento laterale e lesione parziale del crociato anteriore del ginocchio destro. L’ex United, dopo lo scontro con Angel Correa, era uscito in lacrime, confermando subito la gravità della situazione.

I tempi di recupero da questo tipo di infortuni sono variabili, ma è certo che Piqué starà fuori dalle 6 alle 8 settimane. Tornerà dunque nel 2021, rischiando di saltare tutta la stagione in maglia blaugrana e mettendo a rischio anche la partecipazione ai prossimi Europei.

Brutta tegola per Ronald Koeman, che già per la trasferta di campionato contro l’Atletico aveva dovuto rinunciare ad Umtiti, Ansu Fati, Busquets e Araujo. Ma non finisce qui.

Oltre al brutto infortunio occorso a Piqué, la sconfitta rimediata con i Colchoneros ha bloccato anche il terzino Sergi Roberto. Problema muscolare serio per lo spagnolo.

Gli esami cui si è sottoposto hanno evidenziato uno strappo al retto femorale della coscia destra, costringendolo a fermarsi ai box per almeno 2 mesi. Anche lui tornerà, dunque, nel 2021. Brutte notizie per il Barcellona.

Le scorie estive societarie, il caso Messi, la profonda crisi finanziaria e il clima di confusione e tensione hanno contribuito a generare un inizio di stagione davvero complicato, in particolare in campionato (sono già 3 le sconfitte in 8 giornate).

Ora anche i brutti infortuni di Piqué e Sergi Roberto, che salteranno l’ultima gara di Champions League al Camp Nou contro la Juventus, in programma l’8 dicembre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS