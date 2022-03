Barcellona: il Camp Nou sarà intitolato Spotify

Barcellona, raggiunta una nuova partnership col servizio streaming Spotify: il marchio svedese sarà main sponsor dei club maschile e femminile, e figurerà sulle magliette di gara e i kit di allenamento, oltre a ribattezzare il “Camp Nou” in “Camp Noy Spotify”.

Il Barcellona stringe un importante accordo con Spotify: il brand svedese, leader nel settore musicale streaming, ha confermato che diventerà main sponsor della società blaugrana a partire dalla prossima stagione e per almeno i prossimi quattro anni.

La partnership vedrà il marchio Spotify figurare sulle divise da gioco e sui kit di allenamento della squadra maschile e femminile. L’accordo prevede, inoltre, che lo stadio “Camp Nou” verrà ribattezzato con il nome del brand a partire dal luglio 2022, divenendo dunque “Camp Nou Spotify”.

Il club presieduto da Joan Laporta continua la propria opera di ristrutturazione iniziata dopo l’addio di Lionel Messi. Il club si è ripreso in campionato, sotto la sapiente guida di Xavi, e ora raggiunge un altro obiettivo importante sotto il profilo commerciale, come sottolineato proprio dal presidente: “Siamo molto orgogliosi di annunciare questo accordo pionieristico con un’azienda di fama mondiale come Spotify. Questa partnership ci permetterà di continuare a lavorare al fianco dei tifosi del club e farli sentire, ancora di più, parte della famiglia Barca attraverso esperienze uniche, unendo intrattenimento e calcio e rendendo possibile la connessione con un nuovo pubblico in tutto il mondo”.

Panoramica dello stadio Camp Nou; immagine già presente nel server del sito

Spotify, leader dello streaming musicale, è azienda che fattura oltre due miliardi di euro. Brand in continua espansione, ora attecchisce anche nel mondo del calcio, associandosi ad una delle squadre più gloriose dell’ultimo ventennio. Il Barcellona, con quattro Champions vinte dal 2000 ad oggi, è uno dei club più vincenti del nuovo millennio. Ora, come detto in precedenza, i catalani stanno attraversando un piccolo periodo di crisi. Ma la squadra ha inscritto nelle proprie cellule un DNA vincente, che Xavi, non a caso una leggenda del club, sta cercando di tramandare ora alle nuove leve. Poste queste basi, siamo certi che nel prossimo futuro il Barça possa tornare ad occupare il posto d’èlite che le compete nello scenario del calcio europeo e mondiale.

Migliori Bookmakers AAMS