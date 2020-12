AZ Alkmaar-Napoli, dichiarazioni pre-partita, Gattuso: “AZ squadra molto pericolosa. Non sono ammessi cali di tensione”

Il Napoli stasera alle 21:00 affronterà l’AZ Alkmaar in trasferta. La sfida contro gli olandesi è fondamentale per il passaggio del turno nel girone F. La squadra di Arne Slot ha vinto a Napoli e per questo motivo che la sfida è ancora più attesa.

Gattuso ha ammesso che l’AZ è una squadra molto pericolosa con grande qualità e che concede poco spazio. Hanno giocatori molto giovani e che mostrano grande velocità a tecnica.

Nella gara d’andata ci sono stati molti errori tecnici ed il Napoli non ha reso al meglio delle proprie possibilità, ha ammesso il tecnico. Le gare in Europa League sono tutte insidiose e bisogna giocare a viso aperto. Non sono ammessi cali di tensione o distrazioni.

Un pensiero rivolto sempre a Maradona: per Napoli è più importane lui che San Gennaro, scherza il tecnico calabrese. L’unico rammarico per Gattuso, dice, è di non averlo mai visto giocare allo stadio.

