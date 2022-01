Australian Open: troppo Tsitsipas per Sinner. Il quadro delle semifinali

Australian Open, nulla da fare per Sinner: Tsitsipas lo elimina in tre set. Completato il quadro delle semifinali.

Ha ancora strada da fare Jannik Sinner per giocare davvero alla pari contro i migliori tennisti del pianeta. Nella mattinata italiana, il tennista altoatesino ha ceduto a Stefanos Tsitsipas durante i quarti di finale degli Australian Open.

Tre set (6-3; 6-4; 6-2) e 126 minuti di gioco sono bastati al greco per archiviare un match in cui non ha mai perso il turno in battuta. Implacabile il giovane ellenico al servizio, dove ha totalizzato un 79% di vincenti con la prima.

Le statistiche mostrano più equilibrio di quanto effettivamente ve ne sia stato in campo, con i due contendenti che fanno registrare lo stesso numero di aces (4), Sinner che mette in campo una percentuale di prime vicina al rivale (64 a 68) e Tsitsipas che commette anche un maggior numero di errori non forzati (28 a 22). Sinner non è mai riuscito ad entrare realmente in partita, e a fine match ha ammesso la superiorità dell’avversario, che gli ha impedito di giocare come avrebbe voluto:

““Stefanos oggi ha giocato meglio di me. Quando gioca così è difficile da gestire. Io non riuscivo a generare la potenza necessaria come avrei voluto. Cercavo di spostarlo, ma forse ero troppo lontano dal campo, questo perché lui ha giocato in maniera incredibile“.

Stefanos Tsitsipas batte Sinner nei quarti di finale dell’Australian Open. Fonte: profilo ufficiale Twitter di Tsitsipas

Tsitsipas affronterà in semifinale Medvedev, uscito vincitore da un’autentica battaglia contro il canadese Aliassime (6-7; 3-6; 7-6; 7-5; 6-4).

In campo femminile, vittorie per Iga Swiatek, che piega una volitiva Kanepi (4-6; 7-6; 6-3) e di Danielle Collins, che spegne i sogni di gloria di Alizé Cornet (7-5; 6-1).

Australian Open, il tabellone delle semifinali

Torneo maschile

Nadal-Berrettini

Tsitsipas-Medvedev

Torneo femminile

Barty-Keys

Collins-Swiatek

