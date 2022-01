Australian Open: Sinner ai quarti contro Tsitsipas

Australian Open, delineato il tabellone dei quarti di finale: Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas.

Due italiani nei quarti di finale degli Australian Open: a Matteo Berrettini, capace di battere Carreno Busta in tre set, si aggiunge Jannik Sinner, che ha vita facile contro il padrone di casa De Minaur (7-6; 6-4; 6-3). L’altoatesino raggiunge il secondo quarto di finale in un torneo slam.

Ora dovrà superare l’ostacolo Stefasnos Tsitsipas, che ha rischiato l’eliminazione contro l’americano Taylor Fritz (4-6; 6-4; 4-6; 6-3; 6-4). Match molto equilibrato dove a fare la differenza è il servizio: potente ed efficace quello dell’americano, che nell’ultimo set mantiene due turni di battuta a zero grazie ad aces in successione. Tsitsipas sfodera la maggior classe, e si tira fuori dal momento critico inducendo Fritz all’errore nei momenti decisivi.

Il greco non ha mostrato il suo miglior tennis, comunque, e l’azzurro potrebbe approfittarne per agguantare la prima semifinale slam della carriera.

I magnifici otto degli Australian Open 2022. Foto dall’account Twitter ufficiale della competizione.

Il favorito per la vittoria finale è il russo Medvedev, che batte in quattro set l’americano Cressy (6-2; 7-6; 6-7; 7-5). Se la vedrà ai quarti col canadese Aliassime, che ha battuto Cilic con i punteggi di 2-6; 7-6; 6-2; 7-6.

Torneo femminile: Mertens, Sabalenka e Halep eliminate

Nel tabellone femminile, si riscatta l’estone Kaia Kanepi. Ex numero 15 al mondo, La bionda di Haapsalu, alla soglia dei 37 anni, batte in rimonta la bielorussa Sabalenka, numero due del seeding (5-7; 6-2; 7-6). Fuori anche Simona Halep, battuta da una Alizé Cornet in lacrime alla fine del match (6-4; 3-6; 6-4), ed Elise Mertens, sconfitta dalla Collins 4-6; 6-4; 6-4.

Le magnifiche otto dei quarti di finale degli Australian Open 2022

Chiude il conto la vittoria di Iga Swiatek 5-7; 6-3; 6-3; sulla rumena Sorana Cirstea.

Australian Open: il tabellone dei quarti di finale

Torneo maschile

Shapovalov-Nadal

Monfils-Berrettini

Auger Aliassime-Medvedev

Sinner-Tsitsipas

Torneo femminile

Krejcikova-Keys

Barty-Pegula

Collins-Cornet

Swiatek-Kanepi

