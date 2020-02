Australian Open risultati 2-02-2020: Djokovic è campione, piegato Thiem in 5 set

Va in scena l’ultimo atto degli Australian Open 2020, sulla Rod Laver Arena l’uomo da battere è sempre Djokovic. Un grande Thiem non basta per invertire il pronostico e cede dopo 5 set e quasi quattro ore di partita 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4

Partenza sprint per Djokovic, che non ha problemi ad entrare in partita, lui molto più abituato rispetto a Thiem, a un palcoscenico così importante. Il serbo nel primo parziale è inattaccabile al servizio, così come lo era stato in tutto il torneo, invece in risposta riesce a creare subito problemi a Thiem, brekkandolo già nel secondo game. Nole si porta avanti 4-1, giocando davvero benissimo, ma all’improvviso ha un passaggio a vuoto, compie tre errori gravi, perde il servizio e si fa rimontare quattro pari. Il pallino del gioco però è ancora nelle mani di Djokovic, e la sensazione è che appena ritroverà la giusta concentrazione, potrà chiudere il set. E così avviene. Il campione in carica ricomincia a spingere e approfittando di un doppio fallo sull set point, chiude la prima contesa 6-4.

Nel secondo set è l’austriaco a partire meglio. Thiem ha chance di break già nel primo game, e poi strappa la battuta a Djokovic nel terzo, salendo 3-1. Il match ora è maggiormente equilibrato con il numero 4 del mondo che è ben consapevole di non poter lasciar scappare via Nole due set a zero, situazione dalla quale Djokovic è stato rimontato solo una volta in carriera. Dominic non riesce però a mantenere il vantaggio a lungo, e così come successo nel primo set, il giocatore che era in vantaggio si fa rimontare sul quattro pari. Gli scambi si allungano e l’intensità è alle stelle. Questo set sta diventando la copia esatta, ma a parti inverse, rispetto al precedente. E si conclude 6-4 per Thiem.

Subito break Thiem nel terzo parziale. Djokovic è sempre più nervoso, polemico con l’arbitro a causa di un warning per time-violation, e con il pubblico, reo di rumoreggiare troppo secondo il suo punto di vista, quando la palla si avvicina alle righe. Game disastroso per il numero 2 del mondo, quello che porta Thiem in vantaggio di due break, in un 3-0 pesante, davvero sorprendente per come era iniziata questa partita. L’austriaco non riesce a sfondare spesso la difesa serba, ma in questo momento della partita gli basta tenere lo scambio profondo, senza rischiare troppo, e raccogliere gli errori di Nole. In un baleno siamo 5-1 per Thiem, con l’austriaco che ha infilato sei game consecutivi a cavallo tra questo set e quello da poco concluso. Dominic serve per il set sul 5-2, ma trema, così come era successo con Nadal al momento di chiudere, l’austriaco non è freddo. L’ottavo game diventa una lotta di nove minuti, condito da molti errori e qualche vincente. Al quarto set point, Thiem approfitta di un errore col dritto di Djokovic, e va avanti 2 set a 1.

In principio di quarto set, Djokovic torna più solido, con la grinta del grande campione non vuole cedere il suo trono al più giovane avversario. Thiem si rifiuta di calare di rendimento e ora la partita è più spettacolare. Djokovic approfitta di un calo più psicologico che fisico, dell’austriaco, e semplicemente mettendo la palla in campo riesce a brekkare Thiem. Nole tiene poi il servizio a 15 e senza ulteriori problemi porta la partita al quinto set, proprio come era successo nella semifinale del Roland Garros dello scorso anno.

Il quinto set è sempre grande battaglia di nervi, oltre che battaglia fisica. Spesso a spuntarla è chi e più solido mentalmente e chi riesce a mantenere l’attenzione sempre alta. Djokovic in questo ha ben pochi rivali, e anche se oggi a livello di tennis non è stato fin qui superiore all’avversario, è ora sicuramente lui il favorito.

Thiem cede in fretta la battuta, si vedeva probabilmente molto vicino al traguardo, con un Nole che a fine terzo set sembrava spacciato, e che ora è tornato più forte di prima. Dominic ora sbaglia moltissimo, prova a muovere l’avversario ma al momento di chiudere spesso sparacchia, ma non vuole mollare e in qualche modo resta in scia. Djokoivic arriva a servire per il match, sul 5-4 in suo favore, dopo quasi quattro ore di battaglia. Va sotto 0-15, ma poi ritrova il servizio, Thiem è ormai alle corde, e non può far altro che cedere. Nole chiude 6-4 e vince gli Australian Open per l’ottava volta in carriera. Diciassettesimo Slam per il serbo, che ritorna anche numero uno del mondo, e rende la battaglia di élite per il record dei Major, con Nadal e Federer, sempre più agguerrita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA