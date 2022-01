Australian Open: Djokovic figura in tabellone contro Kecmanovic

Australian Open, il serbo Novak Djokovic è stato inserito in tabellone. Se la vedrà col connazionale Kecmanovic, ma le autorità non hanno ancora assunto una decisione definitiva sul suo caso.

Novak Djokovic c’è: il serbo è stato inserito nel tabellone degli Australian Open. Il sorteggio, effettuato stamattina alle 5:00, ora italiana, ha visto il serbo essere accoppiato al connazionale Miomir Kecmanovic (numero 78 al mondo).

Se la presenza di Djokovic, almeno ufficiosamente, sembra essere confermata, la decisione finale spetta al Governo australiano, nella fattispecie al ministro dell’immigrazione Alex Hawke, che dovrà pronunciarsi circa la validità del visto presentato dal campione serbo per entrare nel Paese.

Novak Djokovic, of Serbia, reacts after losing a point to Daniil Medvedev, of Russia, during the men’s singles final of the US Open tennis championships, Sunday, Sept. 12, 2021, in New York. (AP Photo/Seth Wenig)

Il Ministro Hawke ha dichiarato che si appellerà ai poteri conferitigli dalla legge per deliberare sulla vicenda. Hawke non ha limiti temporali per prendere una decisione, ma dal suo verdetto dipende la partecipazione di Djokovic al primo Slam stagionale. Il serbo attende il proprio destino e intanto ha ripreso ad allenarsi in vista del torneo, il cui inizio è fissato tra quattro giorni. In questo lasso di tempo si attende una decisione da parte delle autorità governative, a meno che non si giunga ad escludere il numero uno al mondo nel corso del torneo.

Migliori Bookmakers AAMS