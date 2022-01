Australian Open, Berrettini di cuore: vola in semifinale

Australian Open, Berrettini avanti con il cuore: battuto Monfils in cinque set. Sulla sua strada troverà Nadal.

Tenacia, cuore e forza mentale: Matteo Berrettini recupera un match che sembvrava essersi messo male e approda alle semifinali dell’Australian Open. Vittima designata il francese Monfils, che con uno stile di gioco fatto di colpi a tratti improvvisati stava mettendo in seria difficoltà il numero sei al mondo, proprio quando sembrava avere il match in pugno.

Il tennista romano aveva chiuso infatti i primi due set con punteggio di 6-4 e sembrava proiettato verso l’incontro con Nadal (al quale contenderà la quinta piazza del ranking mondiale). Invece qualcosa si è interrotto: a partire dal terzo set, chiuso sul 6-3 da Monfils, Berrettini ha accusato un calo fisico che l’ha indotto a rendere meno efficaci i suoi colpi.

Concesso il break del 4-2, il romano è capitolato dopo aver mantenuto un turno in battuta. Monfils, tornato in piena fiducia, ha preso le redini del match nel terzo parziale, chiuso anch’esso sul punteggio di 6-3. Berrettini, nel momento più difficile, ha saputo tirare fuori il meglio e, dopo aver visto l’ultimo dritto del francese spegnersi in rete ha esultato con un gesto di sfida nei confronti di tutto lo stadio, che durante il match si è schierato a favore del transalpino.

In semifinale ci sarà Rafael Nadal, che ha battuto Shapovalov in cinque set (6-3; 6-4; 4-6; 3-6; 6-3) al culmine di un match nel quale il canadese ha recriminato per la direzione gara dell’ufficiale di sedia, a suo dire troppo permissivo nei confronti dello spagnolo.

Nel torneo femminile, la prima semifinale vedrà incrociarsi la padrona di casa, e numero uno al mondo, Ashleig Barty (6-2; 6-0 a Jessica Pegula) e Madison Keys (6-3; 6-2 alla favorita Krejcikova).

