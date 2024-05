Video Highlights Atalanta-Torino 3-0: Sintesi 26-05-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Torino 3-0, 38° giornata di Serie A: Scamacca, Lookman e Pasalic per il tris finale dei bergamaschi!

Un match controllato, in cui la formazione nerazzurra ha costruito lentamente ma con convinzione occasioni da goal. Festeggiano al meglio il successo in Europa League! La formazione di Juric, invece, esce sconfitta, ma tiene dietro il Napoli, che ha pareggiato con il Lecce in casa. Rimane nono, ma dovrà tifare la Fiorentina nella finale di Conference per avere la matematica certezza di partecipare ad una coppa europea!

La Dea che quarta ma con la possibilità di concludere terza se domenica prossima dovesse battere la Fiorentina nel recupero di campionato!

Serie A 2023-2024 – Stadiosport.it

Sintesi di Atalanta-Torino 3-0:

Match che vede gli ospiti partire bene. Al sesto minuto un ‘occasione con Ilic che prova una conclusione con il mancino al volo dopo una respinta di Carnesecchi, ma mette la sfera fuori.

Al decimo minuto arriva la prima occasione per gli ospiti, con Bellanova che crossa al centro, dove Zapata stacca di testa ma fuori dallo specchio della porta.

Poco dopo il quarto d’ora conclusione di Holm dal limite dell’area dopo l’assist di Pasalic, ma il suo tentativo termina lentamente tra le braccia di Gemello

Due minuti più tardoi è Zappacosta che crossa profondo sul secondo palo, interviene Holm, quale colpisce di testa e spedisce la sfera sull’esterno della rete!

Poco dopo la metà della prima frazione occasione importante per i bergamaschi! Scamacca serve al limite dell’area De Kateleare, il quale si gira e calcia con il sinistro mandando la sfera di poco a lato!

VANTAGGIO DELL’ATALANTA! De Keteleare serve al limite dell’area Scamacca. L’attaccante azzurro, con le spalle alla porta, si sistema la sfera sul destro e calcia forte verso il palo alla destra di Gemello, freddandolo in maniera implacabile!

Poco dopo il quarantesimo minuto Lookman riceve la sfera in area, se la sistema sul mancino, calcia alto dopo aver messo a terra un avversario!

RADDOPPIO DELL’ATALANTA! Cross basso dalla destra di De Keteleare, il pallone termina sui piedi di Pasalic che conclude centralmente. Il portiere avversario si fa sfuggire il pallone e Lookman ribadisce in rete!

Fischio del primo tempo. Inizio ripresa che vede i granata provarci a ristabilire il risultato. Pellegri stacca di testa su cross proveniente dalla destra di Ricci, con pallone che termina alto di poco sopra la traversa!

Al settimo minuto annullata una rete ai bergamaschi, perché De Keteleare non era riuscito a tenere il pallone in campo, doo un’azione sulla sinistra. La sfera era terminata a Scamacca che ha dovuto ribadire in porta con un tiro preciso con il destro.

Dopo il decimo minuto Bellanova raccoglie la sfera, se la sistema sul destro e conclude ad incrociare con palla fuori alla sinistra!

De Keteleare riceve il pallone sulla destra, se l’allunga sul sinistro per poi calciare rasoterra, trovando Gemello pronto a bloccare.

Dopo un’altra rete annullata ai bergamaschi, ecco che cambia nuovamente il punteggio.

TRIS DELL’ATALANTA! Lookman difende il pallone all’interno dell’area di rigore, Tameze interviene con un pestone. L’arbitro concede il penalty, sul quale va Pasalic che spiazza Gemello senza difficoltà!

Altra rete annullata a Lookman su assist in profondità di Miranchuk, poi arriva in area e batte Gemello! Ma la sua posizione era irregolare!

A dieci minuti dal termine assist di Miranchuk per Pasalic il quale ha un’autostrada libera, arriva al limite dell’area, conclude a giro con palla che termina alta sopra la traversa!

Alla fine del tempo regolamentare Rossi mette al centro per Iic il quale colpisce al centro area in spaccata, ma trova Rossi attento a bloccare il tentativo!

Finisce la partita con il triplice fischio dell’arbitro!

Highlights e Video Gol di Atalanta-Torino 3-0:

Tabellino di Atalanta-Torino 3-0:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi (86′ st Rossi )– Toloi, Djimsiti (62′ st Hien), Scalvini – Holm (62′ st Ruggieri), Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta – Lookman, De Keteleare (73′ st Miranchuk)– Scamacca (74′ st Toure). Allenatore: Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Gemello – Tameze (72′ st Lovato), Buongiorno, Masina – Bellanova (72′ st Lazaro), Linetty (85′ st Savva), Ilic, Vojvoda – Ricci – Pellegri (63′ st Sanabria), Zapata (85′ st Okereke). Allenatore: Juric

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)

Marcatori: 26′ pt Scamacca (A), 43′ pt Lookman (A), 70′ st Pasalic su rig (A)

Ammonizioni: Karol Linetty (T), Hien (A)

Espulsioni:

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.