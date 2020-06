Atalanta-Sassuolo Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 21-6-2020

Atalanta e Sassuolo sono pronte a riprendere il loro cammino. Le due compagini scenderanno in campo domenica 21 giugno alle ore 19 e 30 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta-Sassuolo

È tempo di ripartire; Bergamo ha bisogno di ripartire. Sicuramente nessuno dimenticherà questi mesi difficili attanagliati da un male invisibile ai nostri occhi, ma è ora di voltare pagina senza dimenticare, ovviamente, chi non ce l’ha fatta.

La nostra Serie A sta per ricominciare e lo farà dai quattro recuperi della 25ª giornata. Di questi quattro match uno è Atalanta-Sassuolo. L’incontro, come tutti del resto, si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. Il clima sarà surreale, ma in questo momento è più importante scendere in campo e farlo con la massima prudenza.

Ambo le formazioni avevano interrotto il loro cammino in campionato con una vittoria: un convincente 2 a 7 in favore dei neroazzurri contro il Lecce di mister Liverani; un bel 3 a 0, invece, per i neroverdi contro il Brescia. Le squadre, tuttavia, arrivano a questa partita con motivazioni differenti. Il Sassuolo di mister De Zerbi, di cui non si fa altro che parlare bene, sta vivendo una stagione da metà classifica. L’obiettivo per la squadra emiliana è quello di arrivare il prima possibile alla famigerata quota salvezza, sui 40 punti circa; e poi, da quel momento, giocare senza troppi patemi d’animo le restanti partite, magari con la leggerezza di chi può, a quel punto, anche puntare a un posticino in Europa League. Per quanto riguarda la Dea, sembra impossibile prefiggere degli obbiettivi chiari; la squadra di Gasperini ogni anno sorprende sempre di più. È una vera e propria mina vagante, in senso positivo, del nostro campionato e dopo il passaggio del turno negli ottavi di Champions League lo è anche in Europa.

Atalanta-Sassuolo: le ultime sulle formazioni

Senza dubbio il tour de force a cui verranno sottoposte le squadre del campionato nostrano, partite ogni tre giorni, metterà a dura prova la tenuta fisica degli atleti. Da qui l’idea della Lega di passare dalle tre classiche sostituzioni a cinque. Questo, probabilmente, non basterà; sarà quindi compito degli allenatori far fronte a questa situazione di difficoltà sfruttando al 100% la rosa di cui dispongono.

Tutti arruolabili o quasi per entrambi gli allenatori: Gasperini dovrà sopperire alle assenze di Czyborra, leggero affaticamento ai flessori, e Palomino, fastidio al retto femorale che comunque non gli impedirà di andare in panchina. Il posto dell’argentino verrà occupato da Caldara che, dopo la lunga degenza a causa della rottura del legamento crociato, sembra essere tornato a pieno regime. In casa Sassuolo l’unico assente è Romagna; il difensore durante il match Sassuolo-Brescia ha riportato la rottura del tendine rotuleo sinistro. I tempi di recupero vanno dai 7 ai 10 mesi.

Atalanta-Sassuolo: le probabili formazioni

Classico 3-4-1-2 per l’Atalanta. Difesa composta dal trio Toloi, Caldara e Djimsiti. Esterni i titolarissmi Hateboer e Gosens. Il duo di centrocampo sarà composto da De Roon e Freuler. In attacco il duo Zapata-Ilicic sarà supportato da Gomez. Unico ballottaggio tra Zapata e Pasalic; nel caso in cui venisse preferito quest’ultimo Gomez prenderebbe il posto del colombiano in avanti e Pasalic agirebbe sulla trequarti.



4-2-3-1 di Mourinhana parvenza per De Zerbi. Linea difensiva composta Toljan, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos. Obiang e Locatelli agiranno sulla mediana. Terzetto d’attacco composto da Berardi, Djuricic, e Boga a sostegno dell’unica punta Caputo. Qualche ballottaggio in più per gli emiliani; De Zerbi non ha ancora deciso qualche piccolo dettaglio che vede coinvolti: Marlon e Chiriches; Obiang e Magnanelli; Djuricic e Traoré.



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Allenatore: De Zerbi

Dove vedere Atalanta-Sassuolo in Diretta TV e streaming Live

Sarà possibile seguire il match tra Atalanta e Sassuolo in diretta su Sky. Verrà trasmessa sui canali satellitari Sky Sport e Sky Sport Serie A. Inoltre, per chi disponesse del servizio, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go da cui sarà possibile guardare il match in live streaming su pc, tablet o smartphone.



In alternativa si potrà utilizzare Now TV, servizio di streaming on-demand e live di Sky.

Precedenti e statistiche Atalanta-Sassuolo

I precedenti in SERIE A tra le due formazioni sono 13. I bergamaschi sono nettamente in vantaggio nel numero delle vittorie: 7 a 2. Gli uomini di Gasperini, inoltre, hanno vinto consecutivamente gli ultimi 5 incontri di cui l’ultimo con un netto 4 a 1 al Mapei Stadium. L’ultima vittoria del Sassuolo risale al lontano 6 aprile 2014 con un 2 a 0 in casa dei neroazzurri.



