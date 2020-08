Atalanta-PSG Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 12-8-2020

L’Atalanta sfiderà il PSG nei quarti di finale di Champions League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbio Palomino e ballottaggio Malinovskyi-Pasalic al posto di Ilicic per Gaperini, mentre Tuchel cercherà di recuperare Verratti e Icardi ma non avrà Di Maria e Mbappe. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Il sogno ricomincia. Il sogno deve continuare. Non osate svegliarli, altrimenti la reazione potrebbe essere da film horror. Ora è il tempo di coltivare ed alimentare i propri sogni, soprattutto considerando che non hanno nulla da perdere, solo da guadagnare, magari continuando a collezionare record e scrivendo altre pagine importanti della storia del proprio club e del calcio.

E’ atteso grande spettacolo e divertimento all’Estadio Da Luz di Lisbona, conosciuto anche come Estádio do Sport Lisboa e Benfica, in Portogallo, dove alle ore 21:00 l’Atalanta avrà l’arduo compito di affrontare il PSG nella sfida valida per i quarti di finale di Champions League, con cui si darà inizio alla fase delle Final Eight in sede unica e a gara secca.

I bergamaschi hanno già dimostrato di non aver paura di nessuno, riuscendo ad eliminare davvero facilmente il Valencia agli ottavi di finale nella loro stagione d’esordio in Europa con un complessivo 8-4, tra andata e ritorno, nonché chiudendo al terzo posto in campionato, con miglior attacco in assoluto, per il secondo anno consecutivo.

I parigini hanno vinto il tripletino in Francia, il trittico campionato, coppa nazionale e l’ultima edizione della coppa di lega, riuscendo ad eliminare, ormai a fine febbraio, il Borussia Dortmund al termine di una doppia sfida fantastica e piena di gol, ma hanno giocato solo due partite ufficiali negli ultimi cinque mesi e non avranno certamente il ritmo partita, diversamente dai nerazzurri.

Ultime sulle formazioni di Atalanta-PSG:

Assenti Ilicic, che ha avuto un serio problema familiare e ha deciso di rinunciare alla Champions League, e il rientrante dal prestito Czyborra per Gian Piero Gasperini, che dovrà sciogliere il dubbio Palomino, non al meglio, che potrebbe essere sostituito da Caldara nel trio completato da Toloi e Djimsiti a protezione di Sportiello, che sostituirà l’infortunato Gollini. Pochi dubbi per il resto, visto che sulla destra torna Hateboer a centrocampo, dove sono sicuri titolari De Roon, Freuler e Gosens, così come nel tridente d’attacco capitan Gomez e Duvan Zapata, con buona pace per Muriel, mentre Malinovskyi dovrà vincere il ballottaggio con Pasalic.

E’ piena emergenza per Thomas Tuchel, visto che dovrà fare a meno di Mbappe, del rientrante dal prestito Jesè Rodriguez e dello squalificato Di Maria, ma il vero problema è tentare di recuperare almeno qualcuno tra gli acciaccati Kurzawa, Verratti e Icardi. Comunque, a porta ci sarà Navas, mentre in difesa spazio a Kehrer, in vantaggio su Dagba, come terzino destro al fianco di Thiago Silva e Kimpembe, mentre Bernat dovrebbe essere preferito a Diallo e Bakker. In mediana dovrebbero essere confermati l’adattato Marquinhos e Gueye, mentre Draxler e Paredes si giocheranno il posto con Ander Herrera, favorito a sostituire il centrocampista italiano. In attacco sicuri titolari Neymar e Pablo Sarabia, al posto del fuoriclasse argentino, mentre Choupo-Moting è pronto a prendere il posto dell’ex “italiano” nel caso in cui non dovesse farcela.

Probabili formazioni Atalanta-PSG:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Ander Herrera; Pablo Sarabia, Choupo-Moting, Neymar.

Come vedere Atalanta-PSG in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Atalanta PSG, Quarti di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Atalanta PSG in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Atalanta-PSG:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta PSG in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Atalanta-PSG:

Sarà la primissima volta che Atalanta e PSG incroceranno il proprio cammino, visto che non si sono mai affrontate in nessuna competizione e non ci sono precedenti ufficiali e amichevoli tra le due squadre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS