Atalanta-Napoli, prepartita Spalletti: “Con l’Atalanta 95′ minuti di sportellate. Di Osimhen parlerà la società. Pronto a schierare Zanoli”

Alla vigilia della sfida di domenica pomeriggio tra Atalanta e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Ecco le parole del tecnico.

Riparte il campionato ed il Napoli è atteso da un tour de force importante nelle prossime gare. Atalanta, Fiorentina e Roma, queste saranno le future avversarie in un giro in cui si deciderà, probabilmente, il campionato. Giocare a Bergamo non è mai facile e gli azzurri hanno sempre sofferto contro la Dea. Per Luciano Spalletti questa sarà una di quelle partite in cui non bisognerà mai perdere la concentrazione.

Per il mister saranno 95 minuti di sportellate per una squadra molto fisica come quella di Gianpiero Gasperini. Una squadra costruita molto bene che, da anni, ha sempre più ambizioni europee. Ci potrebbe essere qualche novità nella formazione. Quella più eclatante è sicuramente sulle fasce. Di Lorenzo, infatti, è ancora infortunato e sulle corsi laterali potrebbe esserci l’esordio del giovanissimo Alessandro Zanoli.

Il giocatore della primavera, che ha sorpreso Spalletti nel ritiro estivo, potrebbe avere una chance. Se la vedrà con Malcuit che potrebbe essere il titolare vincente nel ballottaggio. Qualche parolina anche sull’articolo della Gazzetta dello Sport che ha realizzato un articolo intero su Victor Osimhen. Del giocatore parlerà la società, ha ammesso l’allenatore, inutile parlarne.

A disposizione ci sarà anche Lozano, che ritornerà nella notte, così come Insigne. Per il capitano azzurro si parlava di turbamenti ma Spalletti tranquillizza dicendo che l’attaccante sta bene e che ha voglia di fare gruppo. Un riferimento speciale anche a Mertens, da poco diventato padre del figlio Ciro, un gesto che è simbolo del suo amore verso Napoli. L’attaccante, domani, spera di regalare qualche gioia al piccolo.