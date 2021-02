Atalanta-Napoli Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 21-02-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Atalanta-Napoli, sfida in programma domenica alle 18:00, valevole per la 23° giornata di campionato in Serie A.

All’indomani della pesante sconfitta subita nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada di Diego Martinez, il Napoli di Gennaro Gattuso, incerottato più che mai, si appresta a far visita, domenica pomeriggio, alla temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini che, in attesa di ospitare il Real Madrid mercoledì sera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, punta a riappropriarsi del quarto posto che vale l’accesso alla massima competizione europea.

Atalanta-Napoli, 23° giornata Serie A 21-02-2021.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-4-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Gollini in porta. Davanti a lui, Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo spazio a Mahele, De Roon, Freuler e Gosens con Pessina sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco formata da Ilicic e Muriel.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo solito 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksmimovic e Mario Rui. A centrocampo il duo costituito da Fabian Ruiz e Bakayoko con Zielinski, Insigne e Politano sulla trequarti a sostenere l’unico perno offensivo, Osimhen.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksmimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.

Come vedere Atalanta-Napoli in diretta TV e streaming

Atalanta-Napoli sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra bergamaschi e partenopei sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Napoli

La radiocronaca di Atalanta-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Atalanta e Napoli sono complessivamente 115 (99 in Serie A, 10 in Coppa Italia e 6 in Serie B) con un bilancio che dice 49 vittorie azzurre, 31 nerazzurre e 35 pareggi. 154 i gol segnati dai partenopei, 119 quelli messi a referto dagli orobici.

Considerando solo le gare di campionato, il precedente più recente risale ovviamente a Napoli-Atalanta 4-1 del 17 ottobre 2020 (Serie A 2020-2021). L’ultima sfida a Bergamo è invece il 2-0, firmato Pasalic-Gosens, del 2 luglio 2020 (Serie A 2019-2020). L’ultimo pareggio, in generale, è il 2-2 del San Paolo datato 30 ottobre 2019 (Serie A 2019-2020), mentre l’ultimo segno X registrato in terra lombarda è l’1-1 del 29 ottobre 2014 (Serie A 2014-2015). Infine, il Napoli non vince in casa dell’Atalanta dall’1-2 del 3 dicembre 2018 (Serie A 2018-2019).

