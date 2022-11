Atalanta-Napoli 1-2, Spalletti: “Vittoria di grande personalità. Elmas ha sostituito bene Kvara”

Il Napoli vince 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta grazie alle reti di Osimhen ed Elmas. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Il Napoli ha subito dimenticato la sconfitta ad Anfield. Gli azzurri erano ospiti dell’Atalanta per uno dei tanti big match della tredicesima giornata di Serie A. Una partita di grande intensità e sacrificio che ha portato i partenopei alla vittoria contro una Dea che ha giocato a viso aperto, con la qualità immensa dei propri interpreti.

Per Luciano Spalletti si tratta assolutamente di una prestazione di grande personalità che ha fatto capire il livello di maturità della squadra. Il Napoli ha dovuto rincorrere ed è riuscito ad avere la meglio con le reti di Osimhen ed Elmas, sebbene l’assenza di Kvara. Il georgiano, già sfortunato per la vicenda dell’auto, ha dato forfait per una lombalgia.

La squadra ha dimostrato di vincere anche senza un giocatore di tale importanza. In attacco c’è stato uno straordinario Elmas che Spalletti ha fatto giocare poco ma che il tecnico ha scelto per via delle sue giocate. La vittoria è stata fondamentale e Spalletti si aspetta sempre delle partite così. Testa alla partita del turno infrasettimanale contro l’Empoli.