Atalanta-Milan 1-1, Voti, pagelle e analisi, Giusto pareggio a Begamo

La sfida tra Atalanta e Milan si conclude con il risultato di 1-1. Bergamaschi in vantaggio grazie ad un gol di Malinovskyi, il quale grazie ad una deviazione di ginocchio di Kalulu spiazza Maignan. Nella ripresa Bennacer firma il gol dell’1-1 finale.

Top 3 Atalanta:

Malinovskyi 7 Non è stata una settimana facile per lui, per via delle ben note vicende di calciomercato. Eppure oggi risponde presente grazie ad un grande gol, ma anche grazie ad una buona prestazione complessiva.

Djimsiti 6,5 Prestazione positiva per lui. Riesce a fermare molte volte gli attaccanti rossoneri. Nel complesso gioca bene, anche se appare molto nervoso nel secondo tempo, a causa di un contrasto di gioco con Theo Hernandez.

Demiral 6,5 Fisicamente è difficile da saltare e rende la vita difficile ai calciatori del Milan. Inoltre si dimostra bravo anche nell’anticipo.

Flop 2 Atalanta:

Hateboer 5 Fa molta fatica contro calciatori veloci come Theo Hernandez e Leao. Rischia il cartellino rosso in seguito ad una brutta entrata sullo stesso Leao.

De Roon 5,5 Non una grande partita per lui. Soffre soprattutto a centrocampo, contro Bennacer e Tonali.

Atalanta-Milan 1-1

Top 3 Milan:

Bennacer 7 Decisamente il migliore in campo nelle fila dei rossoneri. Non solo per il bellissimo gol dell’1-1, ma il centrocampista algerino spicca per la brillantezza nelle due fasi. Capacità di recuperare il pallone, ma anche di costruzione della manovra.

Theo Hernandez 6,5 Ennesima buona prestazione, dopo quella contro l’Udinese. Le sgroppate dell’ex difensore del Real Madrid sono ormai conosciute, ma stupisce la crescita per quel che riguarda la fase difensiva.

Calabria 6,5 Sempre sul pezzo il capitano rossonero. Concentrato e attento in fase difensiva, si fa apprezzare anche per qualche sortita offensiva.

Flop 3 Milan:

Messias 4,5 Ancora una volta, è lui il peggiore in campo per i rossoneri. Sbaglia un gol clamoroso e si dimostra sempre poco ispirato nelle sue sortite offensive.

Diaz 5,5 Nel primo tempo è abbastanza vispo e si muove molto su tutto il fronte offensivo, ma con il passare del tempo, cala notevolmente la sua prestazione.

Leao 5,5 Alterna buoni spunti e giocate abbastanza imprecise. Deve evolvere il suo gioco e imparare a dialogare di più con i compagni.

Complessivamente il pareggio è il risultato più giusto. Buon punto per l’Atalanta. Il Milan dimostra ancora una volta di avere qualità e carattere, ma i 3 gol subiti in 2 partite rappresentano un segnale che la squadra deve ancora rodare i meccanismi difensivi, i quali sono fondamentali nella ricorsa ai primi posti.