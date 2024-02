Video Highlights Atalanta-Lazio 3-1 : Sintesi 4-2-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Lazio 3-1 , 23° Giornata Serie A: Pasalic e la doppietta di De Kateleare regalano i tre punti alla Dea. Inutile il sigillo del 3-1 di Immobile su rigore.

L’Atalanta vince e convince, il quinto risultato utile consecutivo della truppa di Gasperini, con quattro vittorie ed un pareggio. Inoltre la formazione lombarda ha ancora una partita da recuperare, quella da giocare a S.Siro contro l‘Inter il prossimo 28 febbraio. Ora è solitaria al quarto posto con 39 punti, + 3 sul Bologna e +4 sulla Roma che dovrà giocare il posticipo domani sera.

Lazio che, dopo quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie ed un pareggio), incappa in una sconfitta che rallenta il suo cammino verso un posto in zona Europa.

Atalanta-Lazio, 23° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Atalanta-Lazio 3-1 :

Partita che si dimostra vivace fin dalle prime battute. Al primo minuto sono gli ospiti che si rendono pericolosi in avanti, con una sortita di Luis Alberto, il quale imbuca in profondità per Felipe Anderson che non controlla bene il pallone. Così Carnesecchi non ha difficoltà ad abbrancare la sfera senza difficoltà.

Al quarto d’ora Miranchuk pennella un pallone in area, Kolasinac schiaccia di testa ma Provedel è attento e blocca il suo tentativo.

VANTAGGIO DELLA DEA! Rete di Pasalic! Su un cross in area dalla sinistra di De Kateleare, Scalvini effettua una sponda per Pasalic, il quale è bravo a stoppare e girare al volo con il destro!

Poco oltre la metà del primo tempo ancora nerazzurri in avanti. Sponda di Scalvini per Kolasinac, il quale realizza una conclusione di prima piuttosto alta!

Verso la mezz’ora primo leggero squillo dei biancocelesti. Luis Alberto prova una conclusione a giro sfruttano una punizione, ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa!

A dieci minuti dal termine della prima frazione, cross di Scalvini in area, De Kateleare prova ad indirizzare il suo colpo di testa ma la sfera termina altra sopra la traversa!

RADDOPPIO DELLA DEA! Per un tocco di mano di Marusic l’arbitro non ha esitazioni ed assegna il penalty ai bergamaschi. Sul dischetto va De Ketelaere che calcia rasoterra alla sinistra di Provedel!

Nel primo minuto di recupero da un calcio di punizione di Miranchuk, il pallone termina sul secondo palo, Holm stacca di testa e scheggia la traversa!

Termina la prima frazione con il 2-0 per i bergamaschi.

Ripresa che vede gli ospiti provare una reazione di orgoglio. Al settimo minuto, dopo una conclusione di Castellanos che viene deviata dalla difesa nerazzurra, Gustav Isaksen prova ad anticipare tutti sul pallone rimbalzato in area, ma il suo tiro è errato e termina largo sulla sinistra.

Quattro minuti più tardi azione per i padroni di casa. Ruggeri scatta sulla sinistra, Ederson prova a staccare di testa ma manda il pallone fuori, senza impensierire Provedel!

Ancora nerazzurri in avanti! Miranchuk calcia di prima dopo un’assist di Pasalic, ma il suo tentativo finisce tra le braccia sicure di Provedel!

Poco dopo la metà della ripresa il nuovo entrato Hateboer sulla destra va al cross sul quale Interviene di testa Scamacca senza trovare la porta!

Schema della Dea con De Roon che serve Scamacca, il quale calcia di prima ma il pallone termina alto sopra la traversa!

TRSI DELLA DEA! Rete di Kateleare! Il calciatore belga è bravo a prendere il pallone, involarsi a tu per tu con Pellegrini, quindi calciare sul palo coperto da Provedel e beffarlo!

RETE DELLA LAZIO! Su calcio di rigore Immobile realizza la rete della bandiera! Il tiro dagli undici metri era stato decretato per fallo di Djimsiti sullo stesso attaccante italiano!

Nel primo minuto di recupero Pedro è bravo a destreggiarsi sulla sinistra, crossa al centro dove Immobile stacca di testa con pallone alto di un soffio!

Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della partita con il punteggio di 3-1 per i nerazzurri!

Highlights e Video Gol di Atalanta-Lazio 3-1 :

Tabellino di Atalanta-Lazio 3-1

Atalanta (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (64′ st Hateboer), De Roon, Ederson (91′ st Mendicino), Ruggeri; Pasalic (79′ st Toloi); De Ketelaere (79′ st Muriel), Miranchuk (64′ st Scamacca). Allenatore: Gasperini

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila (46′ st Casale), Romagnoli, Lazzari (46′ st L.Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (70′ st Matías Vecino); Isaksen (64′ st Pedro), Castellanos (64′ st Immobile), Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)

Ammoniti: Pasalic (A), Romagnoli (L), Felipe Anderson (L), Rovella (L), Ederson (A)