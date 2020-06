Atalanta-Lazio Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 24-06-2020

Atalanta-Lazio sarà il match-clou della 27° giornata di Serie A. Info su dove vedere, le probabili formazioni, curiosità e statistiche sulla sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia.

Atalanta-Lazio sarà il pezzo forte dell’ottava giornata di ritorno della Serie A. I ragazzi di Gasperini sono già tornati in campo e lo hanno fatto nel modo migliore, battendo il Sassuolo con un roboante 4-1. Da parte loro, i biancocelesti sperano di poter ricominciare da dove avevano lasciato e cioè dalla striscia di 18 risultati utili consecutivi inaugurata proprio dal pareggio interno contro i bergamaschi nella gara d’andata.

Quella dell’Olimpico fu una gara ricca di emozioni con le squadre che si divisero un tempo per parte: l’Atalanta andò in vantaggio 3-0 nella prima frazione, mentre i biancocelesti si resero protagonisti di un’incredibile rimonta con Immobile, attuale capocannoniere, autore di una doppietta. Da quel momento i biancocelesti non hanno subito più sconfitte e si sono portati ad un solo punto dalla vetta momentaneamente occupata dalla Juventus.

Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio: le ultime sulle formazioni

Come si arriva a quest’importante Atalanta-Lazio? Gasperini potrebbe dover rinunciare ancora una volta ad Ilicic, capocannoniere con 15 reti, assente anche contro il Sassuolo, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Al suo posto, in attacco, potrebbe giocare Muriel al fianco di Zapata con Malinovsky in appoggio. Così fosse, Duvan Zapata godrebbe di un turno di riposo. Cntrocampo titolare con, da destra a sinistra, Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens, In difesa, al posto di Caldara, dovrebbe tornare Toloi al fianco di Djimsiti e Palomino. In porta, come di consueto, Gollini.

Lazio che arriva alla gara in piena emergenza viste le assenze di Lulic, Lucas Leiva e Luiz Felipe tutti infortunati. Resta incerta anche la presenza di Correa, alle prese col mal di schiena. Il modulo sarà il classico 3-5-2 con Strakosha in porta; Patric, Acerbi e Radu in difesa; a centrocampo, sulle fasce dovrebbero agire Lazzari e Jony, mentre in mezzo spazio a Parolo, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In attacco, vista la probabile assenza di Correa, spazio a Caicedo in coppia con Immobile.

Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovsky; Gomez, Muriel. Allenatore: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Parolo, Jony; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere Atalanta-Lazio in Diretta TV-Streaming live, Serie A, 27° giornata

Atalanta-Lazio, gara valevole per la 27° giornata di Serie A, è in programma il prossimo 24 giugno a partire dalle 21:45. La Diretta televisiva è garantita dai canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Per gli abbonati che volessero seguire la gara in streaming è presente l’app Skygo o, in alternativa, la piattaforma Nowtv che consente, previo acquisto del pacchetto “sport di fruire dei contenuti erogati dall’emittente principale.

Statistiche e precedenti Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio si è giocata 51 volte in terra bergamasca. In questo parziale prevalgono le vittorie atalantine (21) contro quelle biancocelesti (8), mentre il risultato più ricorrente è il pareggio (22). Atalanta che non perde in casa con la Lazio dall’agosto 2016 (3-4 il risultato) e che, nell’ulimo precedente casalingo, datato 17 dicembre 2018, ha vinto con gol di Zapata in apertura di match.

