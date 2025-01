Atalanta-Juventus, dove vedere il match valido per la 19ª giornata di Serie A. La partita si giocherà martedì 14 gennaio alle ore 20:45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Atalanta-Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Atalanta-Juventus, diciannovesima giornata di Serie A.

Atalanta-Juventus. La formazione di Gasperini è reduce da due pareggi consecutivi in campionato che hanno frenato il suo percorso, comunque ottimo fin qui. Hanno inoltre interrotto la striscia di undici successi consecutivi, un record mai raggiunto prima dalla formazione orobica.

Paga dazio le difficoltà nel reparto offensivo, con assenze pesanti tra cui Retegui e Scamacca. Una squadra, comunque, più sicura dei suoi mezzi, migliorata moltissimo in questi ultimi dieci anni, tanto da assumere il ruolo di guastafeste tra le grandi.

Dopo un passo falso nella semifinale di Supercoppa Italiana, giocata non con gli uomini migliori a disposizione da parte del tecnico, ora la truppa nerazzurra si deve buttare a capofitto nel campionato. Bisogna riprendere la marcia interrotta lo scorso 29 dicembre con il pareggio in extremis ottenuto sul campo della Lazio.

Atalanta-Juventus. Di fronte la formazione bianconera ha bisogno a sua volta di tre punti, dopo aver ottenuto ben quattro pareggi nelle ultime cinque sfide disputate. Rimangono tre i punti di distanza dal quarto posto, ma la prospettiva di vedere la formazione bianconera lontana dalla lotta per il titolo a metà stagione suona piuttosto antipatico ai tifosi della Vecchia Signora.

Se c’è un aspetto su cui molti esperti di calcio si sono soffermati è quello che riguarda la difficoltà della formazione di Motta di tenere il risultato. Troppe rimonte subite, reti prese in situazioni di vantaggio. Una difficoltà palesata nel reparto difensivo, il cui cruccio non dev’essere esclusivamente l’assenza del brasiliano Bremer per tutta la stagione.

Un match sulla carta molto equilibrato, che potrebbe essere sbloccato da una giocata individuale.

Dove vedere Atalanta-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 14 Gennaio

14 Gennaio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Atalanta-Juventus match di recupero della 19ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Atalanta-Juventus sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Atalanta-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Atalanta Juventus , dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta

