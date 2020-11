Atalanta-Inter, conferenza stampa pre-partita Conte: “Manca poco per il definitivo salto di qualità. Lukaku sarà convocato”

Un Antonio Conte molto concentrato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro l’Atalanta.

Sulla partita: “Sappiamo il valore dei nostri avversari e la bravura del loro tecnico. Giocare contro l’Atalanta non è mai semplice e il fatto che qui, la scorsa stagione, abbiamo fatto una delle nostre migliori partite deve inorgogliosirci come squadra”.

Classifica: “Non sono affatto preoccupato, la squadra è concentrata sul proprio cammino ed è pronta a dare battaglia a tutte. Per il salto di qualità definitivo manca poco, ma bisogna riuscire a farlo nel più breve tempo possibile”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Occasioni sprecate: “Siamo la squadra che in assoluto in questo campionato ha raccolto molto meno di quanto seminato. Dobbiamo essere più cinici, continuando però a giocare bene e tenere il controllo di ogni gara, i risultati, poi, torneranno da sè”.

Sensi e Lukaku: “Stefano è una situazione delicata, da dover affrontare più con i medici che con me. Gestire in allenamento un calciatore che ogni tot tempo si infortunia non è affatto cosa semplice. Romelu, invece, sembra essersi ripreso e l’allanamento di oggi testimonia ciò al meglio. Sarà tra i convocati”.

