Brutte notizie per l’Atalanta gravissimo infortunio al legamento crociato per Gianluca Scamacca, stop di 6 mesi per l’attaccante.

Atalanta, infortunio Scamacca: torna direttamente nel 2025.

La gara amichevole Parma-Atalanta terminata sul punteggio di 4-2 per i ducali, oltre a decretare una pesantissima disfatta incassata dall’Atalanta ha anche emesso un verdetto terribile sulle condizioni dell’attaccante neroazzurro, Gianluca Scamacca. L’attaccante della Dea, infatti, era uscito molto dolorante nella ripresa del match dopo uno scontro di gioco fortuito contro il portiere e il difensore avversario. Le sensazioni non erano delle migliori e la preoccupazione era tanta proprio perché l’attaccante ha abbandonato il terreno di gioco solo grazie all’assistenza dello staff medico dell’Atalanta.

Il verdetto sulle condizioni dell’attaccante è arrivato nella giornata odierna con il club nerazzurro che ha diramato un comunicato ufficiale dove venivano espressi i risultati degli esami strumentali sostenuti dal giocatore, i quali purtroppo hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la Dea che adesso a distanza di poco meno di due settimane dall’inizio della prossima stagione si ritrova a dover fare a meno di uno dei suoi uomini migliori. Scamacca, infatti, subito dopo gli esami si è stato operato dal professor Marinai a Villa Stuart con tanto di esito positivo, ma dovrà stare lontano dai campi per almeno 6 mesi.

Un infortunio che ha indubbiamente rimescolato le carte in tavola sul calciomercato programmato dalla stessa Atalanta, creando ripensamenti anche su alcune cessioni come quella dello stesso Koopmainers con destinazione Juventus. Quel che è certo è che la Dea interverrà sicuramente sul mercano nel tentativo di regalare a Gasperini un profilo che possa sopperire al meglio l’assenza di Scamacca. Tra i profili più in hype presi in cosiderazione dalla dirigenza nerazzurra è spuntato nelle ultime ore quello di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino in uscita dal Napoli sta cercando una nuova destinazione dove poter trovare più spazio e l’Atalanta apprezzerebbe molto il giocatore, visto che lo aveva già insistentemente cercato già quando quest’ultimo vestiva la maglia del Verona. Chissà che non possa essere proprio lui l’erede di Scamacca per la prossima stagione di Serie A bergamasca.

