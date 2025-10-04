Atalanta – Como Diretta Tv e Streaming Live Serie A 6° Giornata

Dove vedere Atalanta – Como in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Sabato 4 Ottobre ore 20:45.

Sfida dal sapore speciale quella in programma sabato sera a Bergamo, dove Atalanta e Como si affronteranno in un match che promette spettacolo e intensità. Le due squadre, separate da un solo punto in classifica di Serie A, arrivano all’appuntamento in ottima forma e con l’obiettivo di proseguire il proprio momento positivo.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini difenderà davanti al pubblico del Gewiss Stadium la propria imbattibilità stagionale, frutto di un avvio convincente e di un gioco ormai consolidato. Dall’altra parte, il Como neopromosso, autentica sorpresa del campionato, ha perso una sola partita finora e sogna l’impresa in casa di una big regionale.

Il derby lombardo si preannuncia quindi come uno dei match più interessanti del weekend, con punti pesanti in palio e due squadre pronte a contendersi la supremazia in una sfida tutta da seguire.

Formazioni Ufficiali di Atalanta – Como:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Sulemana.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Dove vedere Atalanta – Como in Diretta TV e Streaming

Il match Atalanta – Como di Sabato 4 Ottobre alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Atalanta – Como sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Atalanta – Comosu DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Atalanta – Como in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva l’Atalanta:

Dopo un avvio incerto sotto la nuova guida di Ivan Juric, l’Atalanta sembra aver ritrovato la propria identità e sta iniziando a costruire un cammino solido sia in Serie A che in campo europeo. Il finale di settembre ha infatti segnato una svolta importante per i bergamaschi, capaci di imporsi con autorità e di confermare la loro forza mentale anche nelle sfide più complicate.

La gara contro il Torino è stata il primo segnale di risveglio: tre gol in appena otto minuti hanno deciso l’incontro e restituito entusiasmo all’ambiente. La Dea è poi rimasta a Torino per affrontare la Juventus, portando a casa un prezioso pareggio per 1-1 grazie alla splendida rete di Kamaldeen Sulemana, seguita dall’espulsione del capitano Marten de Roon. Con questo risultato, l’Atalanta ha esteso a otto partite la propria striscia d’imbattibilità allo Stadium, consolidando la posizione nelle prime sei della classifica con nove punti complessivi.

L’unica battuta d’arresto stagionale è arrivata in Champions League, con il pesante 4-0 contro il Paris Saint-Germain alla prima giornata. Tuttavia, la risposta non si è fatta attendere: nel match di martedì sera contro il Club Brugge, a sette mesi dalla doppia sfida dei playoff europei persa per tre reti di scarto, la squadra di Juric ha ribaltato il pronostico. Nonostante l’iniziale svantaggio, i bergamaschi hanno reagito con carattere trovando il successo 2-1 grazie ai gol di Lazar Samardzic e Mario Pasalic nel finale.

Con questo successo, l’Atalanta dimostra di aver imboccato la giusta direzione, alternando intensità, organizzazione e mentalità vincente: segnali incoraggianti per una squadra che punta a restare stabilmente nelle zone alte della classifica e a fare strada anche in Europa.

Come arriva il Como:

Como sogna l’Europa: Fabregas guida i Lariani verso una nuova impresa contro l’Atalanta

Con l’obiettivo di seguire le orme dell’Atalanta e conquistare un posto in Europa, il Como si prepara a un esame di maturità importante: la sfida di sabato sera a Bergamo rappresenta infatti un banco di prova ideale per misurare le ambizioni della squadra allenata da Cesc Fabregas.

I Lariani, protagonisti di un avvio di stagione sorprendente, arrivano al Gewiss Stadium con un solo punto di distacco dai padroni di casa e con la consapevolezza di poter dire la loro anche contro un’avversaria di alto livello. Proprio a Bergamo, poco più di un anno fa, il Como riuscì a imporsi con un clamoroso 3-2 esterno, risultato che resta impresso nella memoria dei tifosi biancoblù.

Dopo una salvezza conquistata con largo anticipo nel loro ritorno in Serie A, la squadra di Fabregas ha iniziato il campionato 2025-26 nel migliore dei modi, perdendo solo una partita e centrando l’accesso agli ottavi di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina. L’ultima vittoria in coppa, arrivata contro il Sassuolo, ha confermato la crescita del gruppo, che lo scorso weekend ha però rallentato contro la Cremonese, fermandosi sull’1-1 casalingo.

Ancora una volta, il protagonista è stato il giovane talento Nico Paz, autore del gol del vantaggio al Sinigaglia, ma la partita si è poi complicata con il pareggio ospite e l’espulsione nel finale di Jesus Rodriguez, che ha lasciato un velo di amarezza.

Nonostante ciò, il Como continua a stupire per la qualità del gioco, l’organizzazione tattica e la mentalità propositiva. Il duello con l’Atalanta sarà quindi un vero test di ambizioni europee, in una sfida che promette spettacolo e alta intensità tra due delle realtà più brillanti della Lombardia calcistica.

Pronostico di Atalanta – Como:

Il derby lombardo tra Atalanta e Como si preannuncia come una delle sfide più imprevedibili del weekend di Serie A. Le due squadre, protagoniste di un avvio di stagione brillante, si affronteranno con approcci tattici diversi ma entrambi votati al gioco offensivo, una combinazione che promette gol ed emozioni.

Nella scorsa stagione, i due club hanno dato vita a due partite spettacolari, con un totale di otto reti complessive, e anche questa volta le premesse sono per un confronto aperto fino all’ultimo. L’Atalanta parte con i favori del pronostico grazie al fattore campo, ma dovrà fare i conti con la stanchezza accumulata in settimana e con una lista di indisponibili che potrebbe ridurre le opzioni a disposizione di Juric.

Il Como, forte del suo ottimo momento e dell’entusiasmo portato da Cesc Fabregas, ha le carte in regola per mettere in difficoltà i bergamaschi e uscire da Bergamo con un risultato positivo.

Pronostico: Atalanta 2-2 Como.

Partita ricca di ritmo e occasioni da gol, con entrambe le squadre pronte a colpire e a regalare spettacolo ai tifosi.

