Atalanta-Bayer Leverkusen: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming

La Dea pesca i tedeschi del Bayer Leverkusen per gli ottavi di finale di Europa League.

L’urna di Nyon non è del tutto benevola con l’Atalanta che dopo aver superato agevolmente il confronto con i greci dell’Olympiacos (5-1 il complessivo finale) dovranno vedersela contro i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Questi ottavi di finale di Europa League saranno difficili, ma allo stesso tempo saranno un banco di prova importante per capire il livello dell’Atalanta rispetto ad una squadra che, in linea di risultati, non è così diversa.

La Dea ha sempre cercato di lottare contro colossi ben più esperti e più qualitativi in Champions League e questa “retrocessione” in Europa League va vista come un’opportunità per capire l’effettivo livello europeo della squadra.

L’Atalanta, infatti, non sarebbe partita nettamente sfavorita contro nessuna delle squadre che l’urna poteva offrirgli e il Leverkusen non fa eccezione.

Per quanto le “aspirine” siano temibili e accreditate ad andare lontano in questa competizione, anche la Dea sta coltivando sogni di gloria in Europa League e il pensiero di poterla vincere non sembra così tanto utopia.

Servirà, sicuramente, la miglior versione dell’Atalanta che, tra infortuni e prestazioni altalenanti, raramente si è vista in questa stagione, ma le notti europee, di solito, galvanizzano i ragazzi di Gasperini pronti, dunque, a ritagliarsi un posto in Europa.

Calendario, date e orari di Atalanta-Bayer Leverkusen e Bayer Leverkusen-Atalanta

Dopo aver battuto l’Olympiacos negli spareggi della competizione, l’Atalanta si è ritrovata nella seconda fascia nei sorteggi di Europa League dove ha pescato il Bayer Leverkusen.

Per tale motivo, giocherà il match d’andata in casa, mentre il ritorno contro i tedeschi sarà disputato alla BayArena di Leverkusen.

L’andata del match verrà giocata Giovedì 10 Marzo 2022, alle ore 21:00 dove i due club si daranno battaglia al Gewiss Stadium di Bergamo per il primo atto degli ottavi di finale di Europa League.

La Dea dovrà tenere conto di un calendario molto fitto che prevede il match di campionato contro la Roma solo cinque giorni prima della sfida al Bayer Leverkusen.

L’Atalanta, poi, dovrà vedersela contro il Genoa tre giorni dopo il confronto europeo.

Il ritorno verrà giocato GIovedì 17 Marzo 2022, alle ore 18:45 alla BayArena di Leverkusen dove si deciderà quale delle due squadre accederà al turno successivo.

Il calendario dell’Atalanta prevede il confronto con il Bologna tre giorni dopo la sfida decisiva contro le “aspirine”.

Come vedere Atalanta-Bayer Leverkusen e Bayer Leverkusen-Atalanta in diretta tv e streaming live

Partita : Atalanta-Bayer Leverkusen

: Atalanta-Bayer Leverkusen Competizione : UEFA Europa League

: UEFA Europa League Data : Giovedì 10 Marzo 2022

: Giovedì 10 Marzo 2022 Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN

: Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN Streaming: SkyGO, NowTV, DAZN

La gara d’andata Atalanta Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta Bayer Leverkusen in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Inoltre, sarà possibile vedere il match tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bayer Leverkusen di Gerardo Seoane, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 10 Marzo 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Gewiss Stadium di Bergamo sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto dell’ Europa League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Partita : Bayer Leverkusen-Atalanta

: Bayer Leverkusen-Atalanta Competizione : UEFA Europa League

: UEFA Europa League Data : Giovedì 17 Marzo 2022

: Giovedì 17 Marzo 2022 Orario : 18:45

: 18:45 Diretta tv : Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN

: Sky Sport 1, Sky Sport Football, DAZN Streaming: SkyGO, NowTV, DAZN

La gara di ritorno Bayer Leverkusen Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Bayer Leverkusen Atalanta in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Inoltre, sarà possibile vedere il match tra il Bayer Leverkusen di Gerardo Seoane e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 17 Marzo 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della BayArena di Leverkusen sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto dell’Europa League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

La probabile formazione del Bayer Leverkusen

Non sarà affatto un avversario semplice quello che giocherà il doppio confronto degli ottavi di Europa League contro l’Atalanta.

Le “aspirine” sono tra i club più importanti di Germania, nonché una delle squadre più temibili di questa edizione di Europa League grazie ad un mix di giovani e giocatori più esperti.

Sono tanti i giocatori che meriterebbero una menzione, ma tra tutti è sicuramente il bomber Patrick Schick ad avere la precedenza.

L’ex Sampdoria e Roma è decisamente tornato ad alti livelli e segna a raffica nella Bundesliga, sarà sicuramente il giocatore più temibile della squadra di Seoane ma per l’Atalanta potrebbe essere una preoccupazione che riguarderà solo la gara di ritorno perché, attualmente il ceco è infortunato.

Menzione particolare anche per l’esperto portiere Hradecky, da anni solido estremo difensore della squadra che, però, ha meno sicurezza con i piedi rispetto a quando si ritrova tra i pali.

Dietro al già citato Schick, c’è un terzetto di trequartisti davvero niente male dove il profilo più interessante è sicuramente quello del giovane Florian Wirtz che con la sua qualità può dare tanti problemi alla Dea, così come il velocissimo Diaby e l’estroso Adli.

La squadra, nel complesso, è giovane e interessante anche in fase difensiva con l’ecuadoriano Hincapiè autore di una bella stagione e i centrali Tapsoba e Tah.

Come l’Atalanta, anche il Bayer predilige un gioco offensivo e di grande qualità ed è per questo che il confronto tra queste due squadre sarà molto suggestivo.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Andrich, Demirbay; Adli, Wirtz, Diaby; Schick. All. Seoane

