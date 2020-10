Atalanta-Ajax Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 27-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Atalanta-Ajax, sfida in programma domani alle 21:00, valevole per 2° giornata del girone D di Champions League.

Per la prima volta nella sua storia, l’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo (oggi Gewiss Stadium per motivi di sponsorizzazione) aprirà i suoi cancelli ad una partita di Champions League dell’Atalanta. Infatti, dopo i lavori di ammodernamento dell’impianto di casa che lo scorso anno avevano costretto i nerazzurri ad emigrare a Milano per le gare europee, domani la Dea potrà finalmente giocare in casa propria l’attesa sfida di Coppa Campioni contro l’Ajax di Erik Ten Hag.

I bergamaschi arrivano all’appuntamento di domani dopo due sconfitte consecutive maturate in campionato contro Napoli (4-1) e Sampdoria (1-3) e dopo la vittoria in Champions della scorsa settimana contro la cenerentola Midtjylland (0-4). I lancieri invece dopo aver perso contro il Liverpool sette giorni fa, si sono rifatti alla grande battendo in Eredivisie, con un indefinibile 0-13, il malcapitato VVV Venlo.

Atalanta-Ajax, 2° giornata fase a gironi Champions League – girone D.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Ajax

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sportiello in porta. Davanti a lui, Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo spazio a Hateboer, Freuler, Pasalic e Gosens con Gomez e Muriel sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Zapata.

Ten Hag dovrebbe invece optare per un più classico 4-3-3. Onana quindi in porta con, fargli da schermo, Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez e Tagliafico. Centrocampo a tre con Gravenberch, Klaassen e Blind. In attacco il tridente formato da Tadic, Neres e Traoré.

Probabili formazioni Atalanta-Ajax

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; D. Zapata.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, L. Traoré, Tadic.

Come vedere Atalanta-Ajax in diretta TV e streaming

Atalanta-Ajax sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Via streaming invece, il match tra nerazzurri e lancieri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Ajax

La radiocronaca di Atalanta-Ajax sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

Quella di domani sera sarà la prima sfida in assoluto tra Atalanta e Ajax.

