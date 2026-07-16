Scambio di mercato Napoli Lazio Allegri Gattuso

Il calciomercato estivo si accende all’improvviso sull’asse Napoli-Roma. I due club stanno valutando un incredibile intreccio che coinvolge il difensore Mario Gila e il bomber Lorenzo Lucca, sotto la regia strategica dei due tecnici e con la supervisione attenta dei rispettivi presidenti. Una trattativa nata sotto traccia ma che sta rapidamente prendendo quota nelle ultime ore.

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Il club partenopeo ha una priorità assoluta per il reparto arretrato: Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio, valutato inizialmente circa 30 milioni di euro, piace moltissimo a Max Allegri per la sua rapidità e la capacità di giocare sia a tre che a quattro. Nelle ultime ore, Claudio Lotito avrebbe parzialmente aperto a una discesa del prezzo intorno ai 20 milioni, complice anche la necessità di fare cassa per finanziare i colpi in entrata.

Tuttavia, per sbaragliare la concorrenza (con il Milan che osserva da lontano), il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta studiando la mossa a sorpresa: inserire nell’operazione una contropartita tecnica di primissimo livello per abbassare la quota cash e accontentare subito le richieste biancoceleste.

Ed è qui che entra in gioco il secondo, clamoroso tassello del puzzle.

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Dall’altra parte della barricata, Rino Gattuso ha le idee chiarissime per l’attacco della sua nuova Lazio. Il tecnico calabrese cerca centimetri, fisicità e presenza in area di rigore, individuando in Lorenzo Lucca il profilo perfetto per il suo scacchiere tattico.

Il centravanti, attualmente di proprietà del Napoli, è valutato circa 18 milioni di euro. L’idea iniziale della Lazio era quella di imbastire una trattativa per un prestito con diritto di riscatto, ma l’irruzione del Napoli su Gila ha cambiato radicalmente le carte in tavola.

La formula allo studio: I club stanno valutando uno scambio quasi alla pari o un’operazione speculare con conguaglio a favore della Lazio (circa 3-5 milioni di euro più il cartellino di Lucca).

I club stanno valutando uno scambio quasi alla pari o un’operazione speculare con conguaglio a favore della Lazio (circa 3-5 milioni di euro più il cartellino di Lucca). La reazione di Lotito: Il patron biancoceleste, storicamente un osso duro nei tavoli di trattativa, starebbe riflettendo sull’opportunità: si libererebbe di un difensore scontento per regalare a Gattuso il bomber desiderato, senza gravare sulle casse societarie.

I contatti tra le diplomazie dei due club sono continui e l’impressione è che l’asse di mercato tra Napoli e Roma possa riservare una fumata bianca molto prima del previsto. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore su questa clamorosa operazione che sta per ridisegnare le gerarchie della Serie A.