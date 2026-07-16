Finale Mondiali 2026, quando e a che ora si gioca: orario italiano e diretta TV e streaming

La Finalissima che non si era mai vista è finalmente realtà. Al New York New Jersey Stadium (il celebre MetLife Stadium) di East Rutherford, Spagna e Argentina daranno forma a un confronto epico: per la prima volta nella storia del calcio, i campioni d’Europa in carica e i detentori della Copa América si sfideranno direttamente per il titolo di Campione del Mondo.

Attorno ai novanta minuti che valgono una stella, la FIFA ha costruito un dispositivo di intrattenimento senza precedenti, introducendo per la prima volta l’iconico modello dell’Halftime Show all’interno del rito più tradizionale del calcio mondiale.

Ecco la guida definitiva per non perdersi un solo istante di questo evento leggendario, tra campo, diretta TV e super star globali.

Quando si gioca e a che ora inizia Spagna-Argentina?

La finale dei Mondiali 2026 si disputerà domenica 19 luglio 2026. Il fuso orario statunitense è particolarmente favorevole agli appassionati italiani ed europei:

Orario italiano: Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 .

Il fischio d’inizio è fissato per le . Orario locale: Al MetLife Stadium di New York/New Jersey saranno le 15:00 pomeridiane.

La finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra si disputerà invece il giorno precedente, sabato 18 luglio alle ore 23:00 (ora italiana) a Miami.

Dove vederla in TV e in streaming (In chiaro e gratis)

La copertura mediatica in Italia per l’atto conclusivo del Mondiale sarà totale, accessibile liberamente a tutti:

In TV in chiaro: Spagna-Argentina sarà trasmessa in diretta streaming e televisiva gratuita su Rai 1 , con una telecronaca interamente in italiano e ampi studi pre e post-partita.

Spagna-Argentina sarà trasmessa in diretta streaming e televisiva gratuita su , con una telecronaca interamente in italiano e ampi studi pre e post-partita. In streaming gratuito: Sarà possibile seguire il match su RaiPlay , accessibile tramite app su smart TV, tablet, smartphone e via browser su PC.

Sarà possibile seguire il match su , accessibile tramite app su smart TV, tablet, smartphone e via browser su PC. La copertura su DAZN: L’incontro sarà visibile in diretta anche su DAZN, la piattaforma che ha trasmesso integralmente le 104 partite della rassegna iridata.

Lo spettacolo del secolo: Cerimonia di chiusura e l’Halftime Show

Se la partita promette scintille, l’intrattenimento attorno ad essa non sarà da meno. La FIFA ha voluto riprendere il linguaggio del Super Bowl americano per trasformare l’evento in uno show globale planetario.

🎬 La Cerimonia di Chiusura

Avrà inizio circa due ore e mezza prima del match (indicativamente dalle 18:22 italiane). Il red carpet ideale vedrà la partecipazione di icone mondiali come Tom Cruise, la nostra Laura Pausini, Robbie Williams, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger e lo streamer fenomeno IShowSpeed.

🎤 Lo storico “Halftime Show” (Intervallo)

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, i circa 15 minuti dell’intervallo ospiteranno un miniconcertato ad altissima energia curato da Chris Martin dei Coldplay:

I protagonisti sul palco saranno Madonna , Shakira (che canterà l’inno ufficiale “Dai Dai”) e i BTS .

, (che canterà l’inno ufficiale “Dai Dai”) e i . Sono previsti cameo esclusivi di Justin Bieber, Burna Boy, degli stessi Coldplay e del direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, insieme alle leggendarie figure dei Muppets. Lo show raccoglierà fondi a favore del FIFA Global Citizen Education Fund per i bambini in difficoltà nel mondo.

Le formazioni e le stelle in campo: Messi contro Yamal

Sul rettangolo verde si incroceranno storie incredibili. Il focus principale è tutto sulla sfida generazionale tra Lionel Messi (a caccia di uno storico back-to-back mondiale consecutivo) e il prodigio della Roja Lamine Yamal. Fa quasi commuovere ripensare alla celebre foto benefica del 2007 in cui un giovanissimo Messi teneva in braccio Yamal neonato: oggi si ritrovano l’uno contro l’altro per la coppa più importante.

🇪🇸 Qui Spagna: Luis de la Fuente punta tutto sul dominio del gioco e sul possesso palla continuo. Il pilastro a centrocampo sarà Rodri , assistito dalla qualità di Fabián Ruiz e Dani Olmo , con Oyarzabal pronto a muoversi da falso nove.

Luis de la Fuente punta tutto sul dominio del gioco e sul possesso palla continuo. Il pilastro a centrocampo sarà , assistito dalla qualità di e , con pronto a muoversi da falso nove. 🇦🇷 Qui Argentina: Lionel Scaloni si affiderà a una straordinaria solidità difensiva guidata dal duo Romero-Lisandro Martínez, all’energia di Enzo Fernández a centrocampo e alle ripartenze micidiali della coppia Lautaro Martínez-Julián Álvarez a supporto di sua maestà Messi.

I Pronostici dei bookmakers: chi è favorito?

I modelli previsionali e le quote di scommessa indicano un equilibrio sottilissimo, con la Spagna leggermente favorita per la vittoria nei 90 minuti regolamentari:

Vittoria Spagna: 41% di possibilità.

di possibilità. Vittoria Argentina: 27% di possibilità.

di possibilità. Pareggio (e supplementari/rigori): 31%.

Una quota sul pareggio decisamente alta, che testimonia come la tensione e l’importanza della posta in palio possano congelare l’equilibrio della gara fino oltre il 90′.

Scheda riassuntiva Spagna-Argentina