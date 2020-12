Arsenal, Arteta a rischio esonero: spunta Sarri

Arteta è sempre più vicino verso l’esonero con l’Arsenal. L’ex giocatore sta deludendo le aspettative e potrebbe rischiare sul serio la panchina. Il grande nome per il rimpiazzo potrebbe essere Maurizio Sarri.

Quella di Zinedine Zidane non è l’unica panchina che potrebbe saltare. Anche in Premier League la situazione non è rosea per alcuni tecnici. Tra questi c’è sicuramente Mikel Arteta dell’Arsenal. L’attuale tecnico era stimato dalla società visto che per anni ha vestito la maglia dei Gunners eppure il suo rendimento da allenatore non è soddisfacente.

Arteta esonero , Sarri il primo nome nella lista

La sconfitta interna di domenica contro il Wolverhampton ha fatto scattare qualche campanello d’allarme nella società di Londra. L’Arsenal è scivolato al quattordicesimo posto, due punti sotto il Manchester City ,undicesimo, che non sta brillando particolarmente. Se la situazione in Europa League è tranquilla con il club che già si è qualificato al comando del girone, non si può dire lo stesso anche in campionato.

L’ultima vittoria risale al 1 novembre, al successo esterno dell’Arsenal sul Manchester United all’Old Trafford per 1-0. Da lì in poi una debacle clamorosa: sconfitta interna contro l’Aston Villa e pareggio 0-0 con il Leeds di Marcelo Bielsa. Uno dei peggiori Arsenal di tutti i tempi, dicono i media ed i tifosi inglesi. Addirittura paragonato a quello dell’annata 1981-82 quando nelle prime partite il club conquistò solo 12 punti, uno in meno a quelli attuali.

Un fallimento totale se si prende in considerazione anche l’annata 2018-19 di Unai Emery. L’ex tecnico del PSG aveva totalizzato ben 18 punti prima dell’esonero e del suo passaggio al Villareal. Nessuna scusante, dopo la sconfitta contro i Wolves, il tecnico si è preso le sue responsabilità. La squadra non sta rendendo al meglio e per questo motivo che la sua permanenza sulla panchina dei Gunners potrebbe non essere duratura.

Tra i vari nomi che si sono fatti per sostituire lo spagnolo c’è Maurizio Sarri che conosce bene la Premier League visto che ha già allenato il Chelsea. L’ex Napoli attualmente è senza una squadra ma ritornerebbe volentieri ad allenare. Lui che è un vincente in Inghilterra: infatti coi Blues lo scorso anno ha vinto l’Europa League proprio contro l’Arsenal. Il suo nome è il primo in lizza per la risalita dello storico club londinese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS