Arte e casinò in Italia: un legame con radici nel tempo

Il rapporto tra arte e tavolo verde potrebbe non essere intuitivo a una prima occhiata. In realtà si tratta di due mondi molto più vicini di quanto si possa immaginare. Nel nostro articolo daremo un’occhiata agli stretti rapporti che intercorrono tra una realtà fatta di adrenalina e immaginazione e un settore che nasce dalla creatività. Detta così, facciamo fatica a capire quale sia l’uno e quale l’altro ed è proprio questo l’elemento che unisce le due realtà.

Chi ha una conoscenza anche superficiale dei siti di gambling saprà già quanto sia importante la creatività all’interno dei giochi. Oltre alle funzioni tecniche, che devono rinnovarsi periodicamente per attrarre l’interesse e il favore dei player, è l’aspetto della grafica e del sound a distinguere un titolo dell’altro, soprattutto quando si tratta di slot. sweet bonanza di Pragmatic Play è uno dei tanti esempi in tal senso: la grafica è incredibile e riesce a coinvolgere anche gli utenti più esigenti.

Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i legami tra il mondo del gioco e l’arte: siamo sicuri che rimarrai sorpreso!

L’arte nei casinò italiani (e non solo)

L’arte è una componente immancabile nella maggior parte dei casinò di tutto il mondo. In Italia però c’è un elemento distintivo ulteriore: il fatto che molto spesso le case da gioco terrestri siano proprio ospitate all’interno di palazzi antichi, in cui moderno e antico si fondono per dar vita ad atmosfere uniche.

Basti pensare a due esempi iconici della cultura italiana:

Il casinò di Venezia, fondato nel lontano 1638 e, ad oggi, conosciuto come il più antico casinò esistente al mondo. Entrare in questo tempio di storia, arte e divertimento rende subito l’idea del fascino artistico che può scaturire anche da una casa da gioco. Tutti gli spazi sono decorati con cura e raffinatezza, anche grazie all’utilizzo di marmi e altri materiali preziosi. Con frequenza, il casinò ospita spesso mostre d’arte contemporanea, attirando l’interesse e anche dei giocatori;

Il casino de la Vallée a Saint-Vincent, situato in Val d’Aosta, è un’altra chicca del gioco italiano. Situato in un palazzo storico, meta in passato delle vacanze e della nobiltà italiana e francese, oggi ripropone l’atmosfera ludica attuale senza rinunciare al fascino della storia e dell’arte. Tra le tante mostre che sono state ospitate va ricordata l’esposizione di Antonio Del Donno,le cui opere sono esposte nei più prestigiosi musei di tutto il mondo.

Il casinò di Saint-Vincent va anche ricordati per le sue cerimonie di premiazione, che hanno coinvolto diversi settori dell’arte dell’intrattenimento, come il Grolle d’oro, che ha visto la partecipazione di nomi come Pasolini, Antonioni e Fellini. Una chiara dimostrazione di come il tavolo verde possa conciliarsi con momenti più dediti alla cultura.

Ma c’è un altro mondo che è sempre più collegato alle case da gioco italiane: quello della moda. L’ambientazione ricca di fascino che ospita i casinò del nostro Paese non poteva sfuggire all’occhio esperto e sofisticato dei più grandi stilisti italiani come Dolce e Gabbana. Negli ultimi anni sono sempre più frequenti infatti gli eventi che selezionano come location proprio i casinò terrestri, sia per sfilate che per servizi fotografici.

Le opere d’arte nei casinò di tutto il mondo

Forse non te l’aspetteresti, ma a Las Vegas, patria dei casinò, viene riconosciuto il valore dell’arte anche all’interno di un ambiente che potrebbe sembrare completamente diverso. Proprio nella capitale del Nevada troviamo la Bellagio Gallery of fine Arts, in cui possiamo ammirare opere di artisti internazionali del calibro di Claude Monet e Andy Warhol.

L’effetto di questa scelta è stata positiva da diversi punti di vista:

I giocatori hanno avuto modo di avvicinarsi a un mondo affascinante come quello dell’arte;

Gli accompagnatori gli accompagnatori dei player hanno avuto modo di trascorrere il tempo visitando uno dei musei più interessanti degli Stati Uniti.

La possibilità di ospitare anche mostre temporanee di artisti meno noti ha dato anche visibilità e possibilità di crescita a livello internazionale in un settore in cui a volte è difficile farsi strada, salvo avere ingenti capitali.

Las Vegas ospita anche mostre di genere diverso. Dopotutto l’ambientazione è quella grandiosa dell’icona del gioco: dai casinò ospitati in palazzi sfarzosi fino agli hotel 7 stelle. Un esempio è il Resort World, che ospita opere d’arte originali e fuori dagli schemi, che spesso offrono un riferimento diretto alle tematiche attuali.

Tra le opere più famose c’è il Cloned Bulldog, la rappresentazione di un cane bulldog che indossa degli stivali e anche una bottiglia d’acqua. Il riferimento alle tematiche attuali del cambiamento ambientale e degli estremi tra mancanza di pioggia e inondazioni è evidente. L’idea che i giocatori che escono dalla sala da gioco riflettano anche per pochi istanti su queste problematiche ci piace!

Interessante è anche conoscere gli stili e la cultura di artisti che provengono da Paesi molto lontani. Red Hong Yi, un’artista cinese, è presente nel museo con diverse rappresentazioni, tra cui il famoso Lucky Cat. La scultura rappresentai un gatto dalle dimensioni enormi realizzato solo con monete color oro. Nella cultura cinese le monete d’oro sono un simbolo di ricchezza e abbondanza. E forse, il collegamento con la città dei casinò non è poi così lontano!

