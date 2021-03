Arsenal-Tottenham Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 14-3-2021

Il North London derby mette di fronte due squadre dall’andamento altalenante fino a questo punto della stagione. I Gunners rischiano di perdere il treno Europa, gli Spurs sognano la Champions.

Arsenal-Tottenham Premier League 14/03/2021 h.17:30

La storia del nord di Londra si fermerà, per 90 minuti, durante il North London Derby dell’Emirates Stadium.

Un derby di difficile interpretazione in un campionato nettamente dominato dal Manchester City, ma che sta vendendo molte delle big avere problemi di continuità.

Una di queste è sicuramente la squadra di Arteta che, soprattutto ad inizio anno, ha collezionato una serie di sconfitte e figuracce che non competono alla gloriosa storia dei Gunners.

Nonostante l’andamento molto altalenante, l’Arsenal sta cercando, nelle ultime giornate, di ritrovare una buona continuità per sperare di recuperare il treno Europa. 4 punti nelle ultime 3 partite non sono il bottino sperato dai rossi di Londra che fatica a segnare.

Il problema maggiore è riscontrabile nella stagione poco ispirata dei due attaccanti in rosa, attualmente ancora fermi a 9 gol. Aubameyang sembra soffrire la mancanza di inventiva del proprio centrocampo e i suoi numeri stanno calando vertiginosamente.

Tanta curiosità, però, va sui giovani Saka e Odegaard. L’esterno dei gunners ha già dimostrato di essere un profilo molto interessante, mentre il danese sta provando a prendere le chiavi tecniche e tattiche di una squadra, spesso, senza troppa inventiva

Discorso diverso per il Tottenham di Mourinho che ha iniziato il campionato in maniera positiva per poi inciampare in qualche partita di troppo. Nelle ultime tre sfide, però, il bottino degli Spurs è pieno e se da un lato l’attacco non sembra andare al meglio, nella sponda bianca di Londra il duo Kane-Son è semplicemente devastante.

Molto potrebbe passare anche tra i piedi di Gareth Bale che sembra star ritrovando la forma giusta al cospetto del gioco di Mourinho. Il recupero fisico e mentale del gallese è fondamentale per il futuro del Tottenham che spera di poter trattare con il Real anche per un’eventuale acquisto a titolo definitivo.

Perdere per gli Spurs significherebbe allontanarsi dalla zona Champions e Mourinho non vuole perdere di vista l’obiettivo.

Dove vedere Arsenal-Tottenham Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra l’Arsenal di Mikel Arteta e il Tottenham di Josè Mourinho, con il calcio d’inizio programmato per le ore 17:30 di domenica 14 marzo 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il North London Derby sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto del calcio internazionale e della Premier League come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV.

Le ultime sulle formazioni di Arsenal-Tottenham

Moduli speculari per le due squadre di Londra che si affrontano mettendo in campo le due punte di diamante più importanti: Aubameyang e Kane.

Ballottaggio in casa Gunners tra Pepè, Ceballos, Willian e Odegaard, con gli ultimi due leggermente favoriti.

Gli Spurs di Mourinho sperano nel ritrovato Bale e disegnano un centrocampo molto fisico con Winks e Hojbjerg.

Probabili formazioni di Arsenal-Tottenham

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Tierney, Pablo Mari, D.Luiz, Chambers; Partey, Xhaka; Willian, Odegaard, Saka, Aubameyang. All.: Arteta

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon; Winks, Hojbjerg; Bale, Lucas, Son; Kane. All.Mourinho

Precedenti e statistiche di Arsenal-Tottenham

Partita numero 189 tra Arsenal e Tottenham. I Gunners conducono con 70 vittorie, 60 per il Tottenham e 51 pareggi.

La sfida del 2004 fu quella con più gol: 4-5 con gol di Henry, Lauren, Vieira, Ljungberg, Pires per i Gunners e Naybet, Defoe, King e Kanoute per gli Spurs.

