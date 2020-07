Arsenal-Liverpool Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 15-7-2020

Arsenal-Liverpool, big match della 36.a giornata di Premier League: probabili formazioni,dove vedere e statistiche della partita.

Arsenal-Liverpool sarà il pezzo forte della 36.a giornata di Premier League. All’Emirates Stadium andrà in scena una “classica” del calcio inglese tra due squadre che hanno motivazioni diverse in vista di questo finale di stagione. L’Arsenal coltiva ancora qualche speranza di qualificarsi in Europa, distando quattro punti in classifica dallo Sheffield United, attualmente settimo. Il Liverpool ha invece vinto con abbondante anticipo il suo diciannovesimo scudetto dopo trent’anni di astinenza. La squadra di Klopp è dunque destinata a chiudere nel migliore dei modi la stagione e provare a raggiungere quota 102 punti in classifica, eguagliando il record stabilito sei anni fa dalla Juventus.

Arsenal-Liverpool: le ultime sulle formazioni

Assenze pesanti in casa Arsenal che deve continuare a rinunciare al proprio portiere titolare, Leno, fermo per un problema ai legamenti del ginocchio destro. Alla sua assenza si aggiungono le defezioni di Pablo Mari e Gabriel Martinelli infortunati rispettivamente alla caviglia e al ginocchio sinistro. Acciacchi anche per Ozil, dolorante alla schiena, mentre starà fuori per squalifica la giovane rivelazione di questo finale di stagione: Eddie Nketiah.

Arteta dovrebbe comunque schierarsi con il 3-4-3 messo in mostra nelle ultime uscite: in difesa, davanti a Martinez, dovrebbe agire il “solito” trio composto da Mustafi, David Luiz e Kolasinac; a centrocampo, sulla destra, spazio a Soares al posto di Bellerin, Ceballos e Xakha saranno le mezzali, mentre Kieran Tierney giocherà sulla destra; in attacco, spazio al tridente composto da Saka, Lacazette e Aubameyang.

Una sola assenza per il Liverpool che dovrà fare a meno, fino a fine stagione, di capitan Henderson infortunatosi al ginocchio nella sfida contro il Brighton di mercoledì scorso. Liverpool che adotterà comunque il classico 4-3-3. Poco turnover per la squadra di Klopp che punta ad onorare al meglio questi ultimi impegni stagionali: in porta ci sarà Alisson; in difesa: sulla destra, il posto è di Alexander-Arnold, mentre Robertson agisce sulla fascia sinistra con Gomez e Van Dijk centrali; a centrocampo, Keita sostituisce Henderson, mentre Fabinho e Wijnaldum completano il reparto; in attacco, spazio al “tridente delle meraviglie”: Salah, Firmino, Mané.

Arsenal-Liverpool: probabili formazioni

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Mustafi, D.Luiz, Kolasinac; Cedric Soares, Ceballos, Xakha, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Arteta

LIVERPOOL(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

Dove vedere Arsenal-Liverpool in diretta tv-streaming

Arsenal-Liverpool, match della trentaseiesima giornata di Premier League, sarà trasmessa in diretta televisiva, a partire dalle ore 21:00, da Sky sul canale Sky Sport Football HD (canale 203). Lo streaming sarà fruibile attraverso l’app Skygo o la piattaforma Nowtv che consente di godere dei contenuti sportivi di Sky previo l’acquisto dello specifico pacchetto “sport”.

Statistiche e precedenti Arsenal-Liverpool

Le due squadre si sono affrontate già tre volte nell’arco di questa stagione, con il Liverpool capace di imporsi tanto in campionato (3-1), quanto in Coppa di Lega dopo la lotteria dei rigori. In Premier League sono 187 i precedenti con un bilancio leggermente a favore dei reds, vittoriosi per 71 volte a fronte di 64 affermazioni dei gunners. 52 sono i pareggi. Nello specifico, all’Emirates Stadium, la gara si è giocata 93 volte, con un bilancio che, in questo caso, pende a favore dell’Arsenal vittorioso 40 volte contro le 20 del Liverpool. 33 sono i pareggi.

