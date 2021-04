Video Gol Highlights Arsenal-Liverpool 0-3 : Sintesi 3-4-2021

Vittoria schiacciante del Liverpool che si impone per 3-0 all’Emirates Stadium contro l’Arsenal. Gli uomini di Jürgen Klopp vincono una partita che era fondamentale e che fa terminare un periodo di crisi. I Reds, dopo un filotto di ben 4 sconfitte consecutive, si stanno riprendendo alla grande. La partita si decide nella ripresa e ad aprire le danze è un gol di Diogo Jota. Dopo il gol del portoghese, la partita per gli ospiti è tutta in discesa.

A pochi minuti dal vantaggio, ci pensa Salah e poi ancora Jota che firma il 3-0 definitivo. Una partita stradominata in lungo ed in largo dagli uomini di Klopp che non hanno fatto fiatare l’Arsenal. La squadra di Mikel Arteta non si è mai dimostrata molto pericolosa, quasi con un atteggiamento passivo contro un Liverpool che invece sembrava indemoniato ed incontenibile.

Arsenal-Liverpool: sintesi della partita

Nel primo tempo le squadre si sono abbastanza equivalse. Nessuna delle due ha punto maggiormente rispetto all’altra, entrambe si sono studiate a vicenda. Solo alla mezz’ora di gioco un incursione di Milner si rivela pericolosa per Leno, accendendo un primo tempo decisamente sottotono. Da segnalare anche l’infortunio di Tierney per l’Arsenal durante i minuti di recupero, al suo posto è entrato Soares.

Nel secondo tempo la partita è solo del Liverpool che confezione le reti. Alexander-Arnold fa un cross al bacio per Diogo Jota che con la testa la spizza in rete per l’1-0 momentaneo. Ma il Liverpool non si ferma e trova subito anche il gol del raddoppio. Questa volta a metterci la firma è Salah che fa tutto da solo e batte con un tiro rasoterra il portiere avversario, realizzando un gol di grande fattura.

Il dominio dei Reds lo si evince anche dai numeri: possesso palla del 64 % e 16 tiri totali nello specchio della porta. Alisson, invece, spettatore non pagante del match, è autore solamente di due parate pericolose da parte dell’Arsenal. Il Liverpool, dopo il doppio vantaggio, ha solo dovuto amministrare il match al meglio ma trova anche la terza rete. Sempre Jota che di prima intenzione batte Leno firma la sua doppietta personale.

Salah, come sempre, è stato il trascinatore della sua squadra. 5 sono le occasioni create e due nello specchio della porta. L’egiziano ha macinato chilometri e ha tenuto le mani di Leno impegnate per più di una volta. Anche i Gunners però hanno avuto il loro uomo del match. Si tratta di Lacazette, il migliore dei padroni di casa, che ha vinto quasi tutti i contrasti con gli avversari non riuscendo, però, a segnare.

Gli ospiti, nonostante i tre gol, non si fermano. Infatti, Leno evita il 4-0 con una conclusione a pochi minuti dal match. Mane calcia dal basso ed il portiere tedesco ci mette ancora una volta il guantone. Un vero e proprio miracolo dell’ex Bayer Leverkusen che evita la sbandata totale per i padroni di casa.

I tre gol inguaiano ancora di più la posizione di Arteta che era già in bilico. Se in Europa League, l’Arsenal continua a brillare arrivando ai quarti, in campionato fa molta fatica. Attualmente la squadra dell’ex giocatore è nona in classifica. Il Liverpool, invece, con questi tre punti pesantissimi si aggancia al West Ham ,approfittando anche dell’incredibile KO del Chelsea contro il WBA.

Seconda vittoria consecutiva per Klopp dopo quella contro il Wolves. Il tecnico si lascia alle spalle il periodo negativo e si rilancia per la zona Champions League. Prima sconfitta per l’Arsenal, dopo 5 risultati utili e consecutivi, che dista solo sette punti dalla zona Europa.

Arsenal-Liverpool: tabellino della partita

Arsenal (4-2-3-1): B.Leno, Gabriel Magalhães, K.Tierney, R.Holding, C.Chambers, M.Ødegaard, N.Pépé, P.Aubameyang (Cap.), D.Ceballos, T.Partey, A.Lacazette. Allenatore: Mikel Arteta

Liverpool (4-3-3): Alisson, T.Alexander-Arnold, O.Kabak, A.Robertson, N.Phillips, Fabinho, J.Milner (Cap.), Thiago, Mohamed Salah, Roberto Firmino, S.Mané. Allenatore: Jürgen Klopp

Reti: 64′ Diogo Jota, 68′ Mohamed Salah, 82′ Diogo Jota.

Ammonizioni: D.Teixeira da Silva, G.dos Santos Magalhães

