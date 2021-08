Arsenal-Chelsea dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 22-8-2021

Dove vedere Arsenal-Chelsea, match valente per la seconda giornata di Premier League. La partita si giocherà domenica 22 agosto alle 17:30 all’Emirates Stadium di Londra. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 satellite) ed in streaming su Now tv.

Nella seconda giornata di Premier League si parte subito con il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea. Il secondo della stagione visto che le due squadre si sono affrontate già in un’amichevole estiva. A vincere sono stati i Blues per 2-1 con le reti di Havertz ed Abraham, poi passato alla Roma, mentre per i Gunners la rete del momentaneo pareggio di Xhaka. Adesso, però, comincia a fare sul serio.

Buon esordio per il Chelsea campione d’Europa e vincitore della Supercoppa contro il Villareal. Thomas Tuchel vince senza problemi per 3-0 contro il Crystal Palace. Non si può dire lo stesso dell’Arsenal che perde, inaspettatamente, per 2-0 contro la neopromossa Brentford che non saliva in Premier League da 74 anni. La sconfitta sta facendo traballare, e non poco, la panchina di Mikel Arteta che si aggrappa alla stracittadina per mantenere il suo posto da allenatore nel club che lo ha consacrato.

Arsenal-Chelsea, le ultimissime

L’Arsenal dovrebbe giocare con il 4-2-3-1. A porta ci sarà Leno, difesa a quattro che prevede White e Mari come centrali mentre sulle fasce Chambers e Tierney. Per il centrocampo Xhaka e Lokonga si posizioneranno davanti al quartetto difensivo. In attacco due pesanti assenze per Arteta: Aubameyang e Lacazette, indisponibili per Covid. Sulla trequarti, quindi, dovrebbero partire titolari Pepé, Smith Rowe e Saka dietro l’unica punta Martinelli.

Pochi dubbi di formazione per il Chelsea che risponde con un 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà Mendy con la difesa a tre formata da Azpilicueta, Christensen e Rudiger. Per la mediana Kanté è in dubbio ma dovrebbe giocare affianco a Hudson-Odoi, M. Alonso e Jorginho, favorito per essere il giocatore dell’anno. In attacco c’è grandissima attesa per l’esordio del bomber Romelu Lukaku, acquistato per 117 milioni dall’Inter. A fargli da sponda ci saranno Mount e Havertz.

Arsenal-Chelsea, le probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Lokonga, Xhaka; Pepé, Smith Rowe, Saka; Martinelli.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku.

Arsenal-Chelsea, dove seguire il match

Partita : Arsenal-Chelsea

: Arsenal-Chelsea Data : Domenica 22 Agosto 2021

: Domenica 22 Agosto 2021 Orario : 17:30

: 17:30 Canali TV : Sky Sport Football

: Sky Sport Football Streaming: NOW TV

Arsenal-Chelsea, match della seconda giornata di campionato, sarà trasmesso su Sky Sport Football (canale 203 satellite). Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il match in diretta streaming live.

L’alternativa è NOW TV, servizio di streaming offerto da Sky, che permette di far vedere i match della Premier League.

Arsenal-Chelsea, statistiche e precedenti

Arsenal e Chelsea si sono affrontate complessivamente 203 volte. Le vittorie sono 79 per l’Arsenal e 65 per il Chelsea. 56 invece i pareggi. Pioggia di gol nel derby di Londra: 285 per l’Arsenal e 266 per il Chelsea. L’ultimo precedente all’Emirates Stadium risale al 26 dicembre 2020. Il match terminò 3-1 per i Gunners. In gol Lacazette, Xhaka e Saka mentre per i Blues il gol della bandiera di Abraham.

