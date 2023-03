Abbiamo sentito spesso parlare di oro colloidale, ma anche l’argento colloidale promette di sostenere il nostro benessere. Conosciamo meglio questo aiuto naturale.

L’argento colloidale si è qualificato da subito come rimedio naturale per migliorare l’equilibrio generale, proprio come l’oro colloidale.

Le réclame pubblicitarie lo descrivono come un aiuto prezioso ma, complice la varietà di proposte, sarebbe meglio approfondire la natura e i benefici di questa sostanza.

Argento colloidale: cos’è?

L’argento colloidale è una soluzione contenente micro-particelle sospese di argento in acqua distillata, conservando una carica ionica positiva.

Questa soluzione viene prodotta attraverso un processo chiamato elettrolisi, in cui una corrente elettrica viene fatta passare attraverso una sospensione di argento in acqua. Questo processo causa la liberazione di particelle di argento che si disperdono nell’acqua.

Le particelle di argento sono così piccole che non possono essere viste a occhio nudo e si trovano in una forma colloidale, il che significa che rimangono sospese in acqua invece di sedimentare sul fondo.

Ha guadagnato popolarità come integratore alimentare e rimedio naturale per una vasta gamma di problemi di salute grazie alle sue proprietà antimicrobiche, antifungine e antivirali.

Differenza tra argento ionico e argento colloidale

L’argento è noto per le sue proprietà antimicrobiche, antifungine e antivirali, ma l’argento ionico e l’argento colloidale sono due forme di argento con differenze significative.

L’argento ionico è composto da ioni di argento (Ag+) sospesi in acqua. Questi ioni sono creati attraverso un processo di ionizzazione e sono in grado di penetrare le membrane cellulari dei microrganismi, interferendo con il loro metabolismo e uccidendoli o impedendo la loro crescita. È generalmente incolore e trasparente e ha una concentrazione di argento che varia da 5 a 20 parti per milione (ppm).

Al contrario l’argento colloidale è una soluzione composta da particelle microscopiche di argento sospese in acqua distillata. Queste particelle di argento sono troppo grandi per essere considerate ioni, ma sono ancora abbastanza piccole da rimanere sospese in acqua invece di sedimentare sul fondo. Può avere una concentrazione di argento che varia da 10 a 500 ppm.

La differenza principale tra l’argento ionico e l’argento colloidale sta nella forma in cui l’argento è presente nella soluzione. Il primo è presente sotto forma di ioni mentre il secondo è presente sotto forma di particelle sospese. Questa differenza nella forma può influire sulla biodisponibilità dell’argento e sulla sua capacità di agire come antimicrobico.

Inoltre, l’argento ionico viene spesso considerato più potente dell’argento colloidale a causa della sua capacità di penetrare le membrane cellulari dei microrganismi. Tuttavia, l’uso di argento ionico deve essere fatto solo sotto la supervisione di un professionista sanitario qualificato, poiché l’accumulo di argento nel corpo può causare una condizione chiamata argiria (colorazione bluastra della pelle).

D’altra parte, l’argento colloidale ha una concentrazione di argento inferiore e viene considerato meno potente, ma ha meno probabilità di causare argiria.

Argento colloidale: Proprietà e uso

L’argento colloidale ne ha fatta di strada da quando il dottor Carl Moyer del Washington Department of Surgery ne scoprì le capacità terapeutiche negli anni ’70.

Oggi questa sostanza viene utilizzata per via delle sue proprietà e i suoi potenziali benefici per la salute: ma l’argento colloidale a cosa serve esattamente?

Infezioni – La capacità antimicrobica permette di usarlo per trattare infezioni batteriche, virali e fungine, tra i quali ci sono la Candida albicans, l’Herpes e l’Herpes zoster.

– La capacità antimicrobica permette di usarlo per trattare infezioni batteriche, virali e fungine, tra i quali ci sono la Candida albicans, l’Herpes e l’Herpes zoster. Infiammazione – Questa sostanza vanta proprietà antinfiammatorie in grado di ridurre l’infiammazione in tutto il corpo, anche quando si tratta di infiammazioni croniche come l’artrite e l’eczema.

– Questa sostanza vanta proprietà antinfiammatorie in grado di ridurre l’infiammazione in tutto il corpo, anche quando si tratta di infiammazioni croniche come l’artrite e l’eczema. Pelle – Da un lato sollecita la crescita della pelle e la cicatrizzazione in caso di ferite, scottature o eczemi mentre dall’altro lato aumenta il metabolismo dei tessuti e migliora l’aspetto della pelle (rendendola piena e luminosa).

Prodotti a base di argento colloidale

In commercio si trovano concentrazioni e forme diverse di argento colloidale, tra cui spray, gocce, lozioni e compresse. Ma per cosa si usa l’argento colloidale?

Ha guadagnato popolarità come rimedio naturale e integratore alimentare grazie alle sue proprietà antimicrobiche, antifungine e antivirali.

L’argento colloidale può essere utilizzato per una vasta gamma di problemi di salute, tra cui infezioni, infiammazioni e problemi della pelle. Uno dei suoi usi principali è nel trattamento delle infezioni batteriche, virali e fungine. In pratica agisce come un antimicrobico naturale e può essere utilizzato per trattare infezioni del tratto respiratorio, dell’orecchio, della gola, della pelle e del tratto urinario.

Grazie alla proprietà antinfiammatoria, l’argento colloidale può essere utilizzato per trattare infiammazioni croniche come l’artrite e l’eczema.

È un valido aiuto per la pelle: cosa fa l’argento sulle ferite? Ridurre la carica batterica della ferita, e ne agevola il ripristino in caso di ferite, ustioni e acne. Inoltre può anche essere utilizzato come tonico per la pelle.

Se l’argento colloidale è sotto forma di spray nasale, può anche essere utilizzato per ridurre la congestione e il dolore causati dal raffreddore comune e dalle allergie.

Argento colloidale: Funziona?

Le proprietà dell’argento colloidale sono state comprovate dai ricercatori della Syracuse University of New York che usarono la sostanza contro varie infezioni e patologie batteriche e virali. Tuttavia l’efficacia è oggetto di dibattito nella comunità medica e scientifica.

Ci sono studi che dimostrano che l’argento colloidale può essere efficace nel trattamento di alcune infezioni batteriche, virali e fungine. Tuttavia, la capacità di disattivare centinaia di ceppi batteri e virali (anche quelli resistenti agli antibiotici) e le altre proprietà sostegno negli studi di laboratorio.

L’Europa con il regolamento n. 1170 del 2010 non ammette più l’uso interno per l’argento colloidale (limitazione non prevista per altri Paesi).

Per il resto, le conferme sull’efficacia dell’argento colloidale arrivano dalle testimonianze rilasciate su forum e siti da parte ci chi l’ha utilizzato.

Argento colloidale: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’argento colloidale fa male? No non ha controindicazioni o effetti particolari, specie se si parla di applicazione topica. Non si può dire lo stesso per l’argento colloidale a uso interno.

La prima controindicazione è la condizione in cui l’accumulo di argento nel corpo causa una colorazione bluastra della pelle e dei tessuti corporei. Sebbene l’argiria sia rara, l’uso eccessivo o prolungato di argento colloidale può aumentare il rischio di sviluppare questa condizione.

Inoltre, questa sostanza può interferire con l’assorbimento di alcuni farmaci, primi tra tutti gli antibiotici e i farmaci per la tiroide. A questo si aggiunge che potrebbe creare uno squilibrio della flora batterica intestinale. Per questo l’uso interno non è ammesso.

Potrebbe dare vita ad alcuni collaterali indesiderati in alcune persone: nausea, vertigini, mal di testa e affaticamento.

Semaforo rosso per le donne incinte e le donne che allattano. Non è chiaro se possa essere nocivo per il feto o il bambino, ma il rischio che possa superare la placenta e causare problemi nello sviluppo del viso, dell’orecchio e del viso del nascituro lo rende controindicato.

Come scegliere l’argento colloidale

Non tutti i prodotti a base di argento colloidale sono uguali e alcune considerazioni potrebbero orientare verso il prodotto giusto. Ecco da dove partire:

Concentrazione di argento – La concentrazione di argento è un fattore importante da considerare. La maggior parte dei produttori indica la concentrazione di argento in parti per milione (ppm) sulla confezione. Un prodotto di alta qualità dovrebbe avere una concentrazione di argento compresa tra 10 e 50 ppm.

– La concentrazione di argento è un fattore importante da considerare. La maggior parte dei produttori indica la concentrazione di argento in parti per milione (ppm) sulla confezione. Un prodotto di alta qualità dovrebbe avere una concentrazione di argento compresa tra 10 e 50 ppm. Purezza – La purezza dell’argento utilizzato nella produzione del prodotto riveste un ruolo importante. L’argento utilizzato dovrebbe essere di alta purezza, preferibilmente argento colloidale puro 99,99%, per garantire che il prodotto finale sia sicuro ed efficace.

– La purezza dell’argento utilizzato nella produzione del prodotto riveste un ruolo importante. L’argento utilizzato dovrebbe essere di alta purezza, preferibilmente 99,99%, per garantire che il prodotto finale sia sicuro ed efficace. Processo di produzione – Il processo di produzione utilizzato per creare il prodotto può influire sulla sua qualità. I prodotti di alta qualità vengono prodotti utilizzando un processo di elettrolisi o di ionizzazione, che produce particelle di argento di dimensioni uniformi e riduce il rischio di contaminazione.

– Il processo di produzione utilizzato per creare il prodotto può influire sulla sua qualità. I prodotti di alta qualità vengono prodotti utilizzando un processo di elettrolisi o di ionizzazione, che produce particelle di argento di dimensioni uniformi e riduce il rischio di contaminazione. Packaging – Il packaging è importante per garantire la sua sicurezza e la sua conservazione a lungo termine. Il prodotto dovrebbe essere contenuto in un flacone di vetro scuro per proteggerlo dalla luce e dalla contaminazione e il tappo dovrebbe essere a tenuta ermetica per prevenire la fuoriuscita del prodotto.

– Il packaging è importante per garantire la sua sicurezza e la sua conservazione a lungo termine. Il prodotto dovrebbe essere contenuto in un flacone di vetro scuro per proteggerlo dalla luce e dalla contaminazione e il tappo dovrebbe essere a tenuta ermetica per prevenire la fuoriuscita del prodotto. Prezzo – Il prezzo dell’argento colloidale varia da prodotto a prodotto in base alle caratteristiche, ma può essere “tagliato” optando per l’acquisto online.

Migliori prodotti con argento colloidale su Amazon

Qual è l’argento colloidale migliore? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali per caratteristiche e prezzo.

Ad ogni modo è possibile acquistare l’argento colloidale in farmacia, parafarmacia e online presso e-commerce affidabili.

Amazon propone alcuni dei prodotti migliori in commercio e aiuta a scegliere quello giusto attraverso informazioni extra, recensioni vere e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi a trovare il miglior argento colloidale su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati.

