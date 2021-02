Calciomercato: l’Inter sfida il Milan per Belotti

Belotti Milan. Andrea Belotti è finito nel mirino delle big. Il giocatore del Torino è pronto già per un exploit in una grande squadra. Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante ed il Gallo potrebbe fare proprio a caso suo. Su di lui, però, c’è anche l’Inter che avrebbe bisogno di un vice di Romelu Lukaku. Si tratterebbe di un vero e proprio derby nel mercato.

Sembra complicarsi il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino. Il giocatore veste la maglia granata da ben sei anni. Con il Toro è arrivato anche in Europa League dopo una stagione fantastica. Nell’edizione del campionato 2016-17, inoltre, divenne il terzo capocannoniere del campionato affianco a nomi di tutto rispetto come Edin Dzeko e Dries Mertens.

L’avventura europea è rimasta nel cuore del giocatore, eppure quei ricordi sembrano essere molto lontani. Adesso il Torino naviga in acque tutt’altro che tranquille. Quartultimo posto e a solo un punto dalla zona calda. Belotti comincia già a guardarsi intorno e convincerlo con un rinnovo sembra essere un’operazione del tutto titanica.

Belotti Milan, i rossoneri in vantaggio

Il suo contratto scade proprio nel 2022 e ci vorrà un contenzioso economico davvero cospicuo per convincerlo a restare. Difficilmente la squadra di Urbano Cairo potrà accontentare le pretese del suo attaccante. Il giocatore, tra l’altro, ha voglia di giocare anche in Europa.

Ma ecco che alcune squadre sembrano voler accontentare l’attaccante ex Palermo. Oltre ad alcuni club della Premier League e della Liga, ad essere in vantaggio c’è sicuramente il Milan. Primi in classifica, i rossoneri vogliono una rosa sempre più competitiva.

Si avvicinano i 40 anni per Zlatan Ibrahimovic e anche Mario Mandzukic ha una certa età. Nonostante siano due attaccanti fenomenali, il Milan vuole puntare anche sui giovani. Il profilo del Gallo sarebbe perfetto ed ecco perché il Diavolo sarebbe in pressing sul giocatore. Più defilato, ma presente, c’è anche l’Inter che è alla ricerca di un vice di Romelu Lukaku.

Lo scopo del Torino è quello di non voler perdere a zero il giocatore. Tutto dipenderà dalla fine del campionato e se i granata riusciranno a guadagnarsi la salvezza. Intanto il Milan resta in guardia ed attende novità dalla squadra piemontese.

