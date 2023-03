Ancelotti ct del Brasile? Ecco il possibile nuovo allenatore del Real Madrid

Caro Ancelotti portebbe diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile, ad annunciarlo è stato il portiere de City, Ederson.

La Nazionale Verdeoro aspetta di conoscere il nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Tite alla fine dello scorso mondiale. L’allenatore Italiano, Carlo Ancelotti potrebbe essere il principale indiziato a sedere sulla panchina brasiliana, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato proposto al tecnico del Real Madrid un contratto della durata di tre anni, che andrebbe da luglio 2023 ad agosto 2026, che vedrebbe il tecnico guidare il Brasile al prossimo Mondiale in programma nel 2026.

A rendere ancora di più caldo il nome di Ancelotti è stata la conferenza stampa del portiere del Manchester City, Ederson, che durante l’intervista ha di fatto preannunciato l’arrivo dell’allenatore “Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militao, tutti mi hanno parlato estremamente bene di lui, è un allenatore eccezionale che piace a tutti. Basta guardare il suo curriculum, ha una carriera vincente.” Il portiere ha poi concluso “Cercheremo di eliminare il Real Madrid così Ancelotti potrà venire da noi il prima possibile.”

Il fatto che Carlo Ancelotti avrebbe già un rapporto privilegiato con i senatori della nazionale brasiliana e che il suo ciclo al Real Madrid potrebbe concludersi a fine stagione sembrano essere due elementi concreti per immaginarci il tecnico Italiano alla guida dei Verdeoro ai prossimi mondiali. E chissà che proprio Ancelotti non possa ripetere con il Brasile quanto fatto in precedenza con il Madrid, ovvero la conquista della decima Champions League che mancava da molto tempo in casa Blancos, riportando di fatto sul tetto del mondo il Brasile dopo innumerevoli delusioni.

Tra i possibili nomi che portebbero prendere il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos c’è quello di Mauricio Pochettino, che sembra essere il principale indiziato sul taccuino della dirigenza del Real Madrid, ma attenzione anche ai nomi di Tuchel (ultimamente accostato anche al Bayern Monaco), Zinedine Zidane, che attualmente è senza squadra e, infine, Josè Mourinho che potrebbe decidere di lasciare la Roma a fine stagione per risposare la causa del Real.