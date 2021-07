Amichevoli Roma Luglio-Agosto 2021: orari, date, canali diretta TV e Streaming

La nuova Roma di Mourinho ha ufficializzato le date per le amichevoli estive. Delusione per i tifosi giallorossi: le prime due non saranno trasmesse in tv.

É giunta l’alba di una nuova era in casa Roma e la firma della rivoluzione giallorossa é messa dal neo allenatore José Mourinho.

I giallorossi devono lasciarsi alle spalle una stagione poco fortunata sia in termini di infortuni che, soprattutto, di risultati e per farlo hanno optato per un cambio radicale che offre l’esperienza di un condottiero vincente al servizio dei capitolini.

Anche lo sponsor tecnico, quindi anche la maglia, ha subito un cambiamento con New Balance a farne da padrona.

Sul campo, invece, lo Special One testerà la propria rosa con 5 amichevoli estive (ovvero quelle attualmente ufficializzate) che vedranno sia match utili per mettere minuti, sia scontri interessanti.

Si parte da Trigoria con la sfida al Montecatini il 15 luglio (ore 18:00) per proseguire, sempre nel centro sportivo giallorosso, contro la Ternana il 18 (stesso orario).

La delusione, per i tifosi che volevano seguire da TV le prime uscite della Roma 2021/2022, é che non ci sarà copertura televisiva se non le dirette radio o testuali.

Il mese di luglio si chiuderà con le sfide alla Ternana e al Debrecen, prima avversaria estera, mentre il 7 agosto (ore 22:00) i giallorossi andranno in trasferta al Villamarin di Siviglia nell’interessante match contro il Betis Siviglia.

Roma, il calendario delle amichevoli estive

Roma-Montecatini 15 Luglio 2021 (ore 18:00)

Roma-Ternana 18 Luglio 2021 (ore 18:00)

I due match non verranno trasmessi in TV poiché la società non ha voluto vendere i diritti. Highlights disponibili sui social della Roma.

Roma-Triestina 21 Luglio 2021 (ore 17:10)

Roma-Debrecen 25 Luglio 2021 (ore 21:00)

Betis Siviglia-Roma 7 Agosto 2021 (ore 22:00)

I tre match saranno visibili su Sky.

